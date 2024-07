Madagascar: Préventon des accidents sur la RN4 - La portion de nids-de-poule colmatée

Les gendarmes du groupement de Boeny ne chôment pas. Dans le cadre de la prévention des accidents sur la RN4, en général, et sur une portion très endommagée et garnie de nids-de-poule, en particulier, ils ont achevé de les obstruer, ce week-end. Il s'agit du tronçon entre Ankerika jusqu'au pont « sofera », en passant par les villages de Befotoana, Tanambao et Ampombolava jusqu'au parc national d'Ankarafantsika.

Le commandant de la circonscription la Gendarmerie nationale de Mahajanga, le colonel Franco Louis Marovavy, et le commandant du groupement de Boeny, le colonel Faniry Randriamahery, ont dirigé cette opération. Tout au long de cet axe, les fokonolona ont aussi oeuvré et aidé les gendarmes dans ces travaux, samedi.

« Cette action s'inscrit dans le cadre des mesures de prévention des accidents et surtout à éviter d'éventuelles attaques des bandits de grand chemin. Les trous cachent de nombreux pièges pour les usagers et les vacanciers qui ne sont pas habitués à circuler sur cette partie de la RN4. Les véhicules peuvent tomber en panne sur ces portions très cahoteuses et des personnes malveillantes risquent de profiter de cette situation pour les attaquer. En outre, le réseau téléphonique est inexistant entre Befotoana, Ankerika et autour d'Ankarafantsika. Ce qui rend difficile l'appel à l'aide ou au secours des gendarmes », précise le responsable.

Depuis quelques semaines, les gendarmes quadrillent les RN4 et RN6 et patrouillent jour et nuit pour fluidifier la circulation en cette période de vacances. « Les usagers sont appelés à respecter les règles et consignes, notamment le code de la route. Des dépliants contenant les numéros des gendarmes travaillant à Mahajanga jusqu'à Antananarivo, ont été distribués aux transporteurs. Il en est de même pour la RN6 », ajoute le premier responsable de la CIRGN de Mahajanga.