Madagascar: Atsimo-Andrefana - Les flamants roses se dorent au soleil sur l'Onilahy

Spectacle époustouflant. Les flamants roses, cette espèce de grand oiseau à plumage rose et blanc, abondent sur les eaux saumâtres du fleuve Onilahy, à Saint-Augustin, dans le district de Toliara II.

«C'est leur saison. Ils arrivent en masse entre le mois d'avril et le mois d'octobre. Ils migrent vers la Tanzanie en général, lorsque Madagascar entre en saison des pluies. L'embouchure de Saint-Augustin prend énormément de volume en période de pluie, ce qui ne convient pas aux flamants roses et c'est pour cela qu'ils changent de domicile en Afrique, vers le mois d'octobre », explique Félix Robinandrianina, guide touristique.

En ce moment, les flamants roses profitent quotidiennement du soleil sur le fleuve Onilahy, bordé de grandes falaises calcaires. Ces oiseaux et aussi des flamants nains élisent domicile dans cette partie de la région Atsimo-Andrefana ainsi que sur le lac Tsimanampetsotsa, plus au sud, dans les communes de Beheloke et Efoetse, toujours dans le district de Toliara II.

Le lac Tsimanampetsotse, avec ses eaux salines, en revanche, est le terrain de nidification de cette espèce d'oiseaux. Les sites scientifiques soulignent que le lac accueille des milliers de flamants roses chaque année.

Attractions

L'observation des flamants rose à Saint-Augustin est plus spectaculaire à bord des pirogues où il est possible de les voir de plus près. Un flamant rose fait à peu près 1m50 et leur bec pêche surtout des algues et de petites crevettes.

« Les flamants roses réagissent au bruit. Ils volent au moindre bruit de pagaie ou de clic d'appareil photo. Mais les voir voler en groupe est une beauté extraordinaire », ajoute le guide touristique. Saint-Augustin se trouve à une trentaine de kilomètres de Toliara. Il est possible de s'y rendre en véhicule tout terrain et prendre des pirogues pour rencontrer les flamants roses.

Des hôtels, lodges et guides proposent des activités touristiques telles que la visite de la grotte de la lagune de Sarodrano, ou la piscine naturelle d'Andoharano. Le trekking et le parapente sont également très en vogue à Saint-Augustin pour les amateurs de sensation forte. L'aire protégée de Tsinjoriake, l'arboretum d'Antsakoy sont des endroits privilégiés à ne pas manquer. De même que les selfies au lieu du passage symbolique par le Tropique du Capricorne.