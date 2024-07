Sénégal: Rapport sur l'emploi 2023 - 61.036 contrats de travail visés, dont 30.999 CDD et 19.159 CDI

Le Rapport annuel des Statistiques du travail de l'année 2023 a été publié hier, lundi 22 juillet 2023. Il ressort du document un total de 61.036 contrats de travail visés par les Instituts de Travail et de Sécurité Sociale (ITSS). La répartition des contrats selon le type laisse apparaitre 30.999 (50,79%) contrats de travail à durée déterminée (CDD) dont 23.194 pour les hommes et 7805 pour les femmes. 19.159 (31,39%) contrats de travail à durée indéterminée (CDI) dont 12.925 pour les hommes et 6234 pour les femmes, ont été recensés.

Le ministère du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les Institutions a publié hier, lundi 22 juillet 2024, le Rapport annuel des Statistiques du travail de 2023. Concernant la situation des déclarations d'établissements et de l'emploi, il a été dénombré́ 2012 établissements ouverts contre 123 entités fermées ; d'où̀ un solde positif de 1889 établissements. Selon le rapport, il convient de préciser que les ouvertures et fermetures d'établissements ont induit des créations et pertes d'emplois. Relativement aux emplois générés par les établissements ouverts, ils s'élèvent à 12.670, contre 579 perdus suite aux fermetures ; soit un solde de 12.091 emplois.

L'appréciation de la situation de l'emploi peut aussi découler de l'analyse des statistiques sur les contrats de travail enregistrés au niveau des Instituts de Travail et de Sécurité Sociale (ITSS). A ce titre, les données affichent un total de 61.036 contrats de travail visés par les ITSS. La répartition des contrats selon le type laisse apparaitre 30.999 (50,79%) contrats de travail à durée déterminée (CDD) dont 23.194 pour les hommes et 7805 pour les femmes. 19.159 (31,39%) contrats de travail à durée indéterminée (CDI) dont 12.925 pour les hommes et 6234 pour les femmes, ont été recensés.

Pour les contrats de stages, ils sont au nombre de 3856 (6,32%) dont 2212 pour les hommes et 1644 pour les femmes. 3230 (5,29%) contrats de travail saisonnier dont 2524 pour les hommes et 706 pour les femmes, ont été signés. 3016 (4,96%) contrats de travail temporaire dont 2090 pour les hommes et 926 pour les femmes sont enregistrés. Les contrats d'apprentissages sont au nombre de 776 (1,27%) dont 543 pour les hommes et 233 pour les femmes. Outre ces contrats visés par les Inspections du Travail et de la Sécurité́ sociale, il a été relevé́ 739 contrats de travail de travailleurs déplacés visés par la Direction générale du Travail et de la Sécurité́ sociale (DGTSS).

537.184.916 FCFA ISSUS DES PV DE CONCILIATION TOTALE ET PARTIELLE, 6.001.652.317 FCFA VERSÉS À 860 TRAVAILLEURS DANS LE CADRE DES RUPTURES À L'AMIABLE DES RELATIONS DE TRAVAIL

Au titre de la garantie des droits, les données clés affichent 5275 établissements contrôlés, correspondant à une population de travailleurs de 103.956 personnes. Parallèlement aux contrôles, 17.089 consultations ont été dénombrées dont 227 écrites et 16.862 orales. S'agissant du dialogue social et de la gestion des relations professionnelles, 253 élections de délégués du personnel ont été enregistrées par les Inspections du Travail et de la Sécurité́ sociale, avec à l'arrivée 1367 délégués élus dont 17,19% sont des femmes.

Les séances de tentatives de conciliation tenues au niveau des ITSS se sont soldées par 901 (54,05%) procès-verbaux (PV) de conciliation, 727 (43,61%) procès-verbaux de non conciliation et 39 (2,34%) procès-verbaux de conciliation partielle. Le montant découlant de la signature des procès-verbaux de conciliation totale et partielle est de 537.184.916 FCFA. En outre, 6.001.652.317 FCFA ont été versés à 860 travailleurs dans le cadre des ruptures à l'amiable des relations de travail.

En plus des conflits individuels, 57 conflits collectifs gérés par les ITSS, dont 42 (73,68%) réglés, 12 (21,05%) non réglés et 3 (5,26%) en instance, ont été enregistrés en 2023. Par ailleurs, les ITSS ont été saisies de 77 demandes d'autorisation de licenciement de délégués du personnel. Relativement à ces dernières, 45 (57,69%) demandes ont été accordées et 33 (42,31%) ont été refusées.

AU TERME DE L'ANNÉE 2023 : 37.264 ADHÉRENTS ET 430.436 PARTICIPANTS À L'IPRES

S'agissant de la Protection sociale, les statistiques provenant de la Caisse de Sécurité Sociale (CSS) renseignent 1316 déclarations d'accidents du travail et de maladies professionnelles dont 1 mortel, 3 avec incapacité́ permanente partielle (IPP) et 1312 sans IPP. Concernant l'assurance maladie obligatoire, 6 institutions de prévoyance maladie obligatoire (IPM) dont 3 d'entreprises et 3 interentreprises ont été agréées et comptent respectivement 775 et 1708 participants.

En matière de lutte contre le VIH-SIDA en milieu de travail, 20 séances de causeries ont été tenues ; ce qui a permis de sensibiliser 180 travailleurs. Il y a également lieu de noter que 62 Comités d'hygiène et de Sécurité́ du Travail ont été installés par les Inspections du Travail et de la Sécurité́ sociale en 2023. Enfin, le rapport indique qu'au terme de l'année 2023, il y a 37.264 adhérents et 430.436 participants à l'Institution de prévoyance retraite du Sénégal (IPRES).