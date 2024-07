Sénégal: Mbour / Vainqueurs de la coupe du pays - Les «Pélicans» fêtent une troisième étoile

Mbour Petite Côte (MPC), le vainqueur de l'édition 2024 de la Coupe du Sénégal de football, a fêté son troisième succès dans cette compétition. En effet le Mbour Petite Côte a gagné la Coupe du Sénégal en 2019, en 2017 et en 2024. Par conséquent, tous les acteurs du football mbourois ont fait corps avec les «Pélicans» pour s'associer au sacre.

Cheikh Issa Sall, le maire de Mbour, a remercié Mbaye Diouf Dia, le président de Mbour Petite Côte pour cet exploit et au nom de la ville. Selon lui, M. D. Dia a fait preuve de résilience et de bon management pour aller vers des performances. Cette troisième victoire en Coupe du Sénégal montre une réalité palpable.

Mbour Petite Côte a écarté des équipes pros de football de Ligue 1 dont le champion en titre de la Ligue 1 de football le Teungueth Football Club (TFC de Rufisque). Cela montre que les «Pélicans» ne sont pas à leur place car jouant en Nationale, donc en tant qu'amateur. Ainsi, le maire de Mbour entend faire un effort exceptionnel pour les «Pélicans», en prenant en charge leurs trois premières sorties dans le championnat. En cas de série victorieuse, il compte en faire davantage.

Sur un autre angle, Cheikh Issa Sall, le maire de Mbour, est de tout coeur avec le Stade de Mbour, qui a saisi le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) pour un recours. Car des décisions de la Fédération Sénégalaise de Football (FSF) les ont fait perdre des points acquis ; ce qui est synonyme de relégation en division inférieure, en Ligue 2 Pro.

Mbaye Diouf Dia, le président comblé des «Pélicans» de MPC, a remercié le maire de Mbour pour son accompagnement dans la marche vers la finale et le sacre en Coupe du Sénégal. Il a magnifié les supporters et amateurs de foot du MPC, ceux du Stade de Mbour qui se sont entièrement donnés pour la victoire. Il a tenu à faire des considérations particulières sur ses joueurs et leur staff ayant travaillé dans des conditions difficiles.

El Hadji Amadou Wade, le président du Stade de Mbour, a félicité les «Pélicans» et surtout le coach Ibrahima Diakhaté, un teigneux ayant conduit à trois finales, en deux ans, les «Stadistes» et le MPC. En plus, ce dernier a été toujours avec les «Pélicans», en tant que joueur, et coach pour gagner la Coupe du Sénégal. Signalons que Ibrahima Diakhaté est passé par le Stade de Mbour comme entraîneur titulaire en Ligue 1 Pro de foot.