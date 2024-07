Maroc: B7ar Bla Plastic - Action de sensibilisation des enfants à la protection de l'environnement marin à la Plage Zenata

Zenata — Dans le cadre de l'opération #B7ar Bla Plastic, initiée par la Fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement, une journée éducative dédiée à la préservation de l'environnement marin, a été organisée mardi à la Plage Zenata (ville de Zenata), au profit des enfants des colonies de vacances.

Organisée en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et l'Office National de l'Électricité et de l'Eau Potable (ONEE), sous le thème "Rôle de la jeunesse dans la protection de la biodiversité marine", cette initiative a eu pour but de sensibiliser les enfants aux dangers de la pollution plastique et à l'importance de la préservation de la biodiversité marine.

Cette action de sensibilisation a ainsi profité à des enfants issus du Centre d'estivage El Alia à Mohammedia, encadrés par des associations partenaires de cette opération. Au menu, des ateliers de plongée, des séances de dessin inspirées de la vie marine, ainsi que des cours théoriques sur l'environnement marin et le recyclage des déchets plastiques.

Pour le responsable des programmes du pôle Littoral et océan à la Fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement, Sami El Iklil, cette initiative de sensibilisation aux risques de la pollution marine et d'éducation environnementale vise essentiellement à éveiller les consciences sur les impacts dévastateurs de la pollution sur l'écosystème marin.

%

"Impliquer les jeunes est crucial. Nous leur donnons les outils pour comprendre les défis environnementaux et les encourageons à agir. Chaque geste compte pour l'avenir des océans. Notre but est de former une génération consciente et engagée pour l'environnement", a souligné M. El Iklil, dans une déclaration à la MAP.

"Nous sommes convaincus que l'éducation environnementale précoce est essentielle pour inculquer aux jeunes générations les valeurs du respect de la planète", a indiqué, de son côté, Ghita Michbal, encadrante participant à cette opération. Et d'ajouter: "En impliquant les enfants dans des activités concrètes comme celles-ci, ils s'engagent activement dans la préservation de l'écosystème marin".

L'opération #B7ar Bla Plastic, initiée par la Fondation Mohammed VI pour la protection de l'environnement, sous la présidence effective de Son Altesse Royale La Princesse Lalla Hasnaa, s'inscrit dans le cadre de la 25ème saison du programme "Plages propres".