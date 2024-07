Maroc: La DG de l'OIM salue 'l'engagement exemplaire' de SM le Roi pour des politiques migratoires globales

Genève — La directrice générale de l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), Amy Pope, a salué "l'engagement exemplaire" de SM le Roi Mohammed VI pour l'élaboration de politiques de migration globales.

Dans un message de félicitations à l'occasion de la glorieuse Fête du Trône, Mme Pope a souligné que le Maroc est devenu, sous la conduite de Sa Majesté le Roi, un "partenaire crucial pour l'OIM".

Grâce à la sagesse et au leadership du Souverain, le Maroc a fait preuve d'un engagement inébranlable pour protéger les droits et la dignité des migrants, a-t-elle relevé, rappelant que le Royaume a consacré, il y a six ans, son leadership mondial, en accueillant à Marrakech la conférence intergouvernementale pour adopter le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières.

Il s'agit d'un "événement déterminant" qui a démontré l'engagement exemplaire de SM le Roi pour des politiques de migration globales, a indiqué la responsable onusienne, ajoutant que grâce au leadership du Souverain, le gouvernement marocain et l'OIM ont travaillé ensemble sur de nombreux projets pour aider les migrants et améliorer la migration.

Mme Pope a également réitéré l'engagement de l'OIM à oeuvrer, en étroite collaboration avec le Royaume, pour une migration sûre, digne et bénéfique pour tous, exprimant sa profonde gratitude à Sa Majesté le Roi pour Son soutien et l'esprit de partenariat qui lie le Maroc et l'Organisation onusienne.