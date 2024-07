Maroc: Casablanca - Signature d'un accord sur un programme de formation par alternance en ingénierie et en technologies de l'information

Casablanca — Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation et le groupe Capgemini ont signé mardi à Casablanca un mémorandum d'entente, en perspective de la mise en place d'un vaste programme de formation par alternance.

Signé par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Abdellatif Miraoui et la présidente du Country Board de Capgemini au Maroc, Badra Hamdaoua, cet accord ambitionne de renforcer les compétences des étudiants en ingénierie et en technologies de l'information.

Inscrit dans le cadre du déploiement opérationnel du nouveau modèle pédagogique, porté par le PACTE ESRI-2030 et qui consacre une place de choix à la formation par alternance entre l'Université et l'Entreprise, cet accord devra permettre, selon ses promoteurs, de répondre aux besoins sans cesse croissants de l'écosystème numérique et technologique au Maroc en termes de capital humain hautement qualifié. Les étudiants bénéficieront ainsi d'une expérience professionnelle enrichissante tout en poursuivant leurs études supérieures.

Ce programme vise à maximiser l'impact sur la formation et l'insertion professionnelle des étudiants. En collaboration avec les établissements de formation, Capgemini s'engage à adapter les programmes d'alternance aux besoins actuels et futurs de l'écosystème IT et des services d'ingénierie, alignant ainsi les compétences des étudiants avec les exigences du marché du travail et contribuant à l'émergence de nouveaux métiers.

Les alternants bénéficieront d'un encadrement personnalisé et de formations adaptées, ainsi que d'un soutien continu pour leur insertion professionnelle, incluant des ateliers de coaching. Capgemini s'engage également à mener des campagnes de sensibilisation aux métiers de l'ingénierie et des technologies et à organiser des visites de sites et des journées portes ouvertes pour les étudiants et les formateurs, renforçant ainsi leur préparation et leur intégration dans le monde professionnel.

Pour M. Miraoui, "Ce partenariat avec Capgemini représente un jalon supplémentaire sur la voie du rapprochement entre l'écosystème universitaire et le secteur industriel", ajoutant dans son allocution qu'il s'inscrit dans le droit fil de la priorité accordée à l'amélioration de la qualité du capital humain, véritable richesse du Royaume.

Soulignant que l'alternance constitue un puissant levier pour renforcer les compétences pratiques des étudiants et pour préparer une nouvelle génération de talents en mesure de relever les défis technologiques actuels et futurs, il a fait état de l'ambition, à travers ce partenariat, d'offrir l'opportunité aux étudiants de relayer les connaissances théoriques acquises par une expérience pratique et valorisante dans un environnement professionnel innovant.

Pour sa part, Mme Hamdaoua a mis en avant l'importance du capital humain en tant que levier essentiel de renforcement de la compétitivité du tissu productif et vecteur clé pour son attractivité, indiquant que ce partenariat reflète l'expertise accumulée par Capgemini dans le domaine des technologies.

Et de conclure en assurant que ce programme offrira aux futurs stagiaires une opportunité unique de se former aux technologies en milieu professionnel, d'acquérir des compétences pratiques et de contribuer ainsi activement à la construction d'un avenir meilleur.

Capgemini est une entreprise de services du numérique qui rassemble 340.000 collaborateurs dans plus de 50 pays. Elle propose des services et solutions de bout en bout, allant de la stratégie et du design jusqu'à l'ingénierie, en tirant parti de ses compétences de pointe en intelligence artificielle, en cloud, et en data, ainsi que de son expertise sectorielle et de son écosystème de partenaires.