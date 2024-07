Maroc: Programme 'Moutatawi3' - 22.000 inscrits à la deuxième édition, 5.000 retenus (M. Bensaid)

Rabat — Quelque 22.000 volontaires ont été inscrits cette année à la deuxième édition du Programme national de volontariat "Moutatawi3", dont 5.000 ont été retenus, a indiqué, mardi à Rabat, le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid.

S'exprimant à l'occasion d'une visite rendue aux participants à la deuxième édition du Programme à la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales Agdal, le ministre a souligné que les participants ont été minutieusement choisis, affirmant que leur nombre sera augmenté d'année en année.

Il a également mis en avant la grande affluence des jeunes qui ont pu s'approprier la notion du volontariat et les objectifs du programme qui vise à promouvoir les valeurs de solidarité, de volontariat et de collaboration auprès de cette catégorie sociale.

M. Bensaid a, en outre, rendu hommage à la première promotion du Programme national de volontariat , estimant que "Moutatawi3" a pu subsister grâce à leurs initiatives, dont la création, après l'achèvement de la première édition, de clubs dans toutes les Maisons des jeunes sur le plan national et la participation à l'organisation de la deuxième édition.

Plusieurs conférences dans différents domaines sont organisées dans le cadre de ce programme pour répondre aux attentes des jeunes en matière de citoyenneté, des droits de l'Homme, d'entreprenariat, d'innovation sociale, d'environnement, de développement durable et de nouvelles technologies, a-t-il détaillé, notant que cette diversité permet aux jeunes participants d'élargir leurs connaissances et de contribuer aux projets de développement social.

De même, a poursuivi le ministre, "Moutatawi3" offre des opportunités de formation aux jeunes, en plus d'opportunités de réseautage et de partage des connaissances, leur permettant ainsi de développer des projets innovants. Lancé en juillet 2023 par le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, le Programme national du volontariat "Moutatawi3" est dédié aux jeunes âgés entre 18 et 22 ans dans toutes les régions du Royaume.

Le programme se décline en deux étapes, la première portant sur la formation et la deuxième sur la pratique du volontariat au sein des établissements partenaires. Les domaines de volontariat identifiés sont l'environnement, le développement durable, la solidarité et la coopération, l'éducation et l'animation, le patrimoine et la culture, la santé, la promotion des oeuvres sociales et les manifestations sportives.