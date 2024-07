Maroc: 'Des traces sur le sable des rivages', une exposition collective des artistes MRE du 25 juillet au 25 août à Rabat

Rabat — Une exposition collective des artistes marocains du monde intitulée "Des traces sur le sable des rivages, partie 1", se tiendra du 25 juillet au 25 août à l'Espace rivages de la Fondation Hassan II pour les Marocains Résidant à l'Etranger.

Cette exposition englobant une partie de la collection de la Fondation, présentera les oeuvres d'artistes marocains vivant en France, en Espagne, en Italie, en Allemagne, en Belgique, aux Pays-Bas, au Canada et aux Emirats Arabes Unis, indique la Fondation dans un communiqué.

Elle regroupe les oeuvres des artistes ayant exposé à l'Espace rivages de 2016 à 2024, notamment Said Messari, Charaf Algharnati, Youssef Gharbaoui, Mohamed Azouzi, Hamid Douieb, Ibn El Farouk, Alyaa Al Ezzi, Hanan Bouanani et All Sahtoute.

L'exposition comprend également les oeuvres de Salman Ezzammoury, Ahmed Hamid Bouzlane, Adil Haouata, Khalid El Bekay, Merieme Mergueldi, Kaoutar Bassir, Touria Alaoul, Karima Di Lena, Abdelkader Meskar, Hamid Bouhioul, Chaimai Mellouki, Jean Numa Caux et autres, précise la même source, ajoutant qu'une autre partie de la collection de la Fondation sera exposée ultérieurement.

Inauguré en mars 2016, l'Espace rivages est destiné aux artistes et écrivains marocains résidant à l'étranger. Depuis sa création, plusieurs expositions et présentations de livres ont été organisées afin de faire découvrir les créations des MRE au Maroc et de les faire participer à la vie artistique et culturelle de leur pays d'origine.