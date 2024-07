Maroc: Le CMC publie son rapport annuel intitulé 'Emploi : Le grand défi de la décennie'

Casablanca — Le Centre Marocain de Conjoncture (CMC) vient de publier, dans le cadre de la série "Maroc Perspectives", son rapport annuel n°59 intitulé "Emploi : Le grand défi de la décennie".

Ce rapport présente le bilan économique et social relatif à l'année 2023, tout en faisant état des prévisions et cadrage des années 2024 et 2025, indique le CMC dans un communiqué.

Ainsi, le Centre fait savoir que les perspectives économiques pour l'année en cours sont prometteuses. "Comme l'ont prévues sans ambages les anticipations du Centre Marocain de Conjoncture au mois de mars dernier, l'éclaircie se confirme et s'installe. Les indices précurseurs de conjoncture aujourd'hui disponibles et les appréciations bien orientées et clairement déclarées des opérateurs laissent présager une croissance en volume du Produit Intérieur Brut de l'ordre de 3,8 %".

Cette évolution notable conforte, dans ce climat d'incertitudes qui affecte toute la planète, l'économie nationale dans ses orientations, estime le CMC. Concernant l'année 2025, le scénario exploratoire établi par le Centre prévoit une forte croissance pour l'économie marocaine de 5,4%. Par ailleurs, ce rapport aborde d'autres axes, notamment la résilience de l'économie mondiale, les flux des échanges en 2023 et les arbitrages en matière de politique économique entre le soutien à l'activité et la stabilisation des prix.

Il s'agit aussi des stratégies innovantes pour une résilience de l'emploi au Maroc, de l'évolution du secteur productif national, du crédit bancaire, du climat des affaires, en plus de l'évolution et des implications du nouveau rating du Maroc.