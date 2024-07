Ile Maurice: Kathleen Lai - «Le progrès dans le leadership des femmes reste encore lent»

Malgré les progrès réalisés en matière de nomination des femmes à des postes de responsabilité, il reste encore beaucoup à faire en la matière. À Maurice, les avancées sont souvent lentes. Des efforts soutenus sont nécessaires pour que les Mauriciennes puissent atteindre le même niveau que leurs homologues des pays développés.

C'est sur le thème Believe in Yourself. Trust in Togetherness que la Soong Ching Ling (Mauritius) Foundation a réuni des femmes à l'hôtel Voilà Bagatelle, dimanche après-midi. «Il est crucial d'avoir davantage de femmes dans des positions de pouvoir, que ce soit dans la politique ou les affaires. Malgré les avantages que les femmes apportent, le progrès dans le leadership des femmes reste encore lent», a souligné Kathleen Lai, présidente de cette association.

Ne prétendant pas être une experte en leadership féminin, Kathleen Lai avance que ses recherches montrent qu'il y a 30 ans, les femmes n'occupaient pas de postes de Chief Executive Officer dans les 500 plus grandes entreprises. Aujourd'hui, elles sont 5 % à occuper ces postes. Dans le domaine politique, dit-elle, le nombre de femmes a doublé, mais leur pourcentage reste faible. «Des barrières existent toujours et doivent être brisées pour que les femmes puissent davantage se faire connaître et progresser.»

Face à cette situation à Maurice, Kathleen Lai met en avant un article de l'American Psychological Association, qui a fait des recommandations destinées à aider les femmes à se démarquer. Il s'agit d'abord d'identifier les femmes ayant un potentiel de leader. Il faut ensuite promouvoir le mentorat en leadership, en aidant les jeunes femmes à progresser et les motiver en leur montrant des exemples de femmes occupant des postes de direction. La troisième recommandation se concentre sur l'importance de contracter des alliances stratégiques, visant à réduire l'oppression et à accroître l'égalité. «Nous devons commencer à réfléchir sur la façon d'atteindre un niveau où les femmes pensent positivement des autres femmes. Nous ne devons pas croire qu'en aidant les jeunes femmes, nous perdrons notre place», a-t-elle affirmé.

La présidente de cette fondation a également mis l'accent sur l'importance du feedback pour encourager les femmes à aller de l'avant. «Cela aidera les femmes à grandir davantage et à avoir le courage de devenir des leaders pour les autres», affirme-t-elle.

Jean Paul Lam, président de la New Foundation Chinatown, souligne qu'il existe plusieurs forums de femmes mais que cette conférence vise aussi à encourager les femmes à avoir confiance en elles en tant que groupe. Selon lui, il y a encore des femmes à Maurice qui manquent de confiance pour se regrouper. Pour avancer dans la vie, il est essentiel de savoir faire confiance à ses partenaires et de partager une conviction commune pour grandir ensemble. Le travail collectif est crucial pour bâtir une meilleure société.

Cet événement a rassemblé des femmes de toutes les communautés. Invitée pour l'occasion, la députée Sandra Mayotte n'a pu être présente car elle est souffrante. La fondation a été créée pour promouvoir le leadership féminin et l'autonomisation des femmes, tout en aidant celles de la jeune génération à améliorer leur vie et à lutter contre la pauvreté à Maurice.