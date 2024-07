Ile Maurice: Un vieux rêve devenu réalité pour Moka Railway

Ils attendaient ce moment depuis plus d'une décennie. Et à force de persévérer, ils ont atteint leur objectif. Eux, ce sont les représentants de Moka Railway FC. Cette formation évoluant dans le première division régionale de Moka a obtenu son billet pour les inter-régions après un sans-faute réalisé dans son championnat et c'est désormais une nouvelle page qui va s'écrire pour les Mokassiens.

Cette saison, Moka Railway a remporté six victoires en six rencontres disputées, inscrivant 24 buts au passage et en n'en concédant que six. La formation est composée de jeunes joueurs, de quelques anciens et de deux Malgaches qui sont arrivés au sein de l'équipe juste pour «bat bate» dans un premier temps. Parmi les anciens, il y a Ashley Castagnet qui évolue avec l'équipe depuis 10 ans. Le latéral droit voit enfin son rêve s'accomplir. «Cela fait plus de 10 ans que je joue pour cette équipe. Je suis très fier de représenter l'endroit où j'ai grandi. C'était une saison difficile mais au final nous avons mérité ce titre. Désormais, l'objectif est de continuer à nous améliorer afin de jouer la Super League un jour. Dans l'immédiat nous vison la D2», fait-il ressortir.

Norbert Pierre-Louis, le capitaine de MRFC, recevantla coupe des mains du président du comité régional de Moka.

Au cours de la saison, il y a évidemment eu des moments un peu plus compliqués que d'autres comme ce match face aux à Blue Shadows de Patrice D'Avrincourt. Match remporté dans la douleur sur le score de 4-3. Mais il y a des signes qui ne trompent pas. Ce match difficile a été finalement un vrai catalyseur qui a permis à MRFC à réaliser le sans-faute. «Le club est avant tout une famille. On a le même objectif et c'est ce qui nous a permis de faire face aux difficultés. On a déjà fait la moitié du parcours et nous espérons connaître le même succès dans les inter-régions», ajoute Norbert Pierre-Louis, capitaine des Bleu et Blanc. Outre l'aspect purement footballistique, MRFC s'est aussi tourné vers le social. Cette formation organise régulièrement des campagnes de nettoyage et des dons de denrées alimentaires aux personnes âgées. La sécurité routière est aussi un cheval de bataille du club. Celui-ci ambitionne ainsi de grandir tout en apportant sa pierre dans la construction d'une meilleure société. L'objectif affiché est de terminer aux deux premiers rangs des inter-regions, ce qui ouvrira la porte à la deuxième division nationale. Un long parcours attend donc Moka Railway FC. Le club cherche des partenaires pour l'accompagner dans cette aventure. «On a besoin d'équipement pour les entraînements, de soins les jours de match ou encore un appui logistique et des moyens de véhiculer nos joueurs. Cela représente un coût énorme et nous lançons un appel aux entreprises pour nous aider dans ce projet», explique la direction du club. Elle lance aussi un appel aux joueurs qui seraient intéressés à venir renforcer les rangs de cette formation dans l'optique des inter-régions.

Quelle formule pour les inter-régions ?

Les contours de ce projet ne sont pas encore clairement définis mais les inter-régions tels que nous les connaissons devraien cette fois laisser place à l'Intermediate National League. Il y aura entre 11 et 13 équipes impliquées dans cette compétition. Elles disputeront une ligue simple et au terme du tournoi, les deux premiers se qualifieront pour la D2. Auparavant, les inter-régions se jouaient selon une formule de deux groupes comprenant chacun quatre ou cinq clubs. Le premier de chaque poule obtenait son ticket pour la D2. «La compétition va démarrer en octobre ou novembre au plus tard. Nous allons apporter des modifications afin de permettre aux équipes de disputer plus de matches et de mieux se préparer», explique Nazeer Bowud, secrétaire général de la Mauritius Football Association (MFA). Les différentes régions de l'île ont déjà livré leur verdict avec notamment Camp-Marcelin qui a été couronné à Flacq, Chamarel SC dans le championnat de Rivière-Noire ou encore Saint-Etienne à Rodrigues.