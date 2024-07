Afrique de l'Est: Cyclisme l Jean-Claude Relaha - «L'année prochaine, la course féminine sera au programme»

La première édition des Championnats des îles de l'océan Indien tenue à Maurice du 29 juin au 7 juillet aura été une réussite. Pour pérenniser cet événement régional annuel, les dirigeants des fédérations et comités régionaux ont fondé l'Association des Fédérations et Comités régionaux de cyclisme de l'océan Indien (AFCRCOI). Celle-ci a été constituée lors d'un congrès tenu au Domaine de Grand- Baie le lundi 1er juillet. La présidence de l'AFCRCOI a été confiée au Malgache Jean-Claude Relaha, président de la fédération de la Grande île qui organisera la deuxième édition en 2025.

«D'abord, je voudrais dire que je suis très heureux et honoré d'avoir été choisi pour diriger l'association. Je suis touché par cette marque de confiance. L'objectif principal est de développer le cyclisme dans l'océan Indien», indique Jean-Claude Relaha. L'association permettra de mettre au point une stratégie de développement pour l'ensemble des îles de la région. «Quand on voit le niveau atteint par des nations africaines telles que l'Érythrée ou le Rwanda, on se dit pourquoi pas nous ?», lance notre interlocuteur.

Le principal cheval de bataille de Jean-Claude Relaha est de faire progresser le cyclisme féminin. «A Madagascar, nous avons commencé lors des derniers Jeux des îles de l'océan Indien (JIOI) qui ont eu lieu fin août-début septembre de l'année dernière. Lors de la prochaine édition des Championnats de l'océan Indien en 2025 à Madagascar, il y aura la course féminine. La compétition se tiendra entre la fin d'août et la mi-septembre», dira-t-il.

Celui-ci dit avoir déjà songé aux parcours qui pourraient accueillir les différentes épreuves. «Vu que nous avons déjà organisé les épreuves cyclistes lors des JIOI, nous avons certains circuits que nous pouvons proposer. Il y aura peut-être quelques changements pour éviter les routes trop bouchonnées. Il y a des routes qui sont en mauvais état aussi. On peut aussi aller en dehors de la ville (Antananarivo)», laisse entendre le président de l'AFCRCOI.

Lors de la première édition des Championnats des îles de l'océan Indien, Madagascar n'avait qu'un unique représentant, soit Dino Mohamed Houlder en élite hommes, mais ce sera différent en 2025. «C'est vrai qu'après les JIOI, tout le monde a tendance à rester inactif. Houlder a dû passer ses examens pour intégrer la force policière et n'a pas eu le temps de s'entraîner convenablement. L'année prochaine, on aura une équipe complète. On va convoquer tous les clubs pour connaître exactement la situation. A partir de là, on pourra constituer des sélections», ajoute Jean-Claude Relaha.

Celui-ci précise que le cyclisme malgache ne fonctionne pas comme celui de Maurice. «Ici, si la Fédération mauricienne de cyclisme organise une course tout le monde y participe. A Madagascar, ce n'est pas pareil. L'île est grande. Il y a des ligues partout et ce sont elles qui organisent les courses. C'est seulement lors des championnats nationaux que toutes les ligues viennent y participer à Tana», indique l'homme fort du cyclisme malgache.

L'AFCRCOI recherche aussi une affiliation internationale. Ce qui a pour but de permettre à des pays qui ont rarement l'occasion de s'aligner à des épreuves portant le label UCI d'avoir cette opportunité. Ce sont là quelques-uns des avantages et bénéfices pour la nouvelle association, salués par tous les membres.

Jean-Claude Relaha en bref...

Un incontournable du cyclisme malgache

Ancien coureur cycliste, Jean-Claude Relaha a été champion de Madagascar à dix reprises. Il est passé par toutes les étapes. Après sa carrière de coureur lors de laquelle il a pris part à plusieurs éditions des Jeux des îles de l'océan Indien (JIOI) notamment, il a été entraîneur, puis directeur technique national avant de faire son entrée à la fédération en 2000 comme président. Il effectue son sixième mandat à la tête de l'instance dirigeante. Il est enseignant d'Éducation physique et sportive de profession. Il a reçu la distinction commandeur du sport malgache (catégorie «ancienne gloire») du président Hery Rajaonarimampianina, le 23 février 2017. En février de cette année, Jean-Claude Relaha est devenu troisième vice-président du Conseil international des Jeux des îles de l'océan Indien (CIJ).