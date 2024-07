Ile Maurice: Lancement du plan «LokalBoost» par la MauBank

La MauBank lance cette année, LokalBoost : un schéma permanent plus étoffé et all-in-one qui comprend des solutions financières adaptées aux petites et moyennes entreprises (PME) et aux micro-entrepreneurs. L'objectif est d'autonomiser les entrepreneurs locaux et les PME de dynamiser leurs entreprises, d'encourager l'innovation, et de ce fait stimuler l'économie locale.

Une campagne spéciale ponctue ce lancement où toutes les demandes de crédit faites avant le 31 octobre 2024 sont exemptées de frais de dossier.

«Depuis plusieurs années, MauBank renforce sa politique de proximité pour être plus accessible à ses clients. En tant qu'une des plus grandes banques domestiques, nous restons proches de nos clients PME, en les écoutant et en comprenant leurs défis quotidiens. Cela nous permet de mieux les conseiller et de leur proposer des produits parfaitement adaptés à leur réalité», avance Mahen Sookun, président du comité de direction de la MauBank.

Conçu pour les PME dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas Rs 30 millions, LokalBoost comprend trois solutions financières distinctes qui répondent aux défis spécifiques des PME : optimiser la trésorerie grâce à des solutions de fonds de roulement, avec des options allant jusqu'à Rs 5 millions ; favoriser l'innovation et le développement en proposant des emprunts jusqu'à Rs 10 millions avec des taux d'intérêts avantageux ; et financer l'acquisition d'équipements et de véhicules destinés à un usage professionnel jusqu'à un montant de Rs 5 millions à travers le crédit-bail.

«Aujourd'hui plus que jamais dans le monde bancaire compétitif, nous avons foi que des produits adaptés aux besoins des PME alliés à un service personnalisé comprenant éducation bancaire, réactivité et authenticité font la différence. Ensemble, avec LokalBoost, nous co-créons l'économie de demain», partageVishuene Vydelingum, Chief Executive Officer de la MauBank.