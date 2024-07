Angola: Le Premier ministre portugais visite la collection d'histoire militaire

Luanda — Le Premier ministre portugais, Luís Montenegro, a visité mardi, dans le cadre de sa visite officielle de trois jours en Angola, la collection d'histoire militaire de l'ancienne forteresse São Miguel, à Luanda.

Le chef du gouvernement portugais a effectué une visite guidée des locaux du Musée d'Histoire Militaire (MHM) et a reçu des explications sur sa collection. En signant le livre d'honneur de l'institution, il a laissé des mots de réconfort, d'amitié et de respect au peuple angolais et à toute l'histoire qui y est représentée, considérant ce lieu comme « un symbole de l'identité de la nation angolaise et un dépôt historique ».

Anciennement connu sous le nom de Musée central des forces armées, il a été créé en 1978 dans une situation précaire, avec des éléments muséographiques en mauvais état. Il a été rouvert au public en avril 2013, avec une collection déjà restaurée.

Le musée d'histoire militaire expose des équipements militaires, notamment des véhicules, des bateaux, des vêtements, des armes et d'autres ustensiles ayant appartenu au premier président de l'Angola, António Agostinho Neto, et aux trois mouvements de libération nationale (MPLA, FNLA et UNITA) utilisés pendant le conflit. Luís Montenegro a également visité l'école portugaise de Luanda.