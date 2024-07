Angola: Les institutions de Benguela invitées à poser leur candidature au programme «Dialogues UE-Angola»

Benguela — Les institutions de l'administration publique centrale et locale de la province de Benguela sont invitées à poser leur candidature, à partir du mois de novembre, au programme « Dialogues UE-Angola », qui dispose d'un million d'euros pour de nouvelles actions dans huit domaines prioritaires.

S'exprimant mardi à Benguela, le chef de l'équipe Dialogues UE-Angola, Bruno Carapinha, a lancé le défi aux institutions locales, y compris l'enseignement supérieur public, de soumettre des propositions sur des thèmes éligibles d'ici février 2025. Il a mentionné des sujets tels que la paix et la sécurité, la bonne gouvernance et les droits de l'homme, la croissance économique et le développement durable.

Lors de la présentation du programme, à laquelle a assisté la vice-gouverneure provinciale de Benguela, Lídia Amaro, Bruno Carapinha a également inclus la durabilité environnementale, le système de transport, l'énergie, la science et la technologie, la formation et l'éducation parmi les domaines d'intérêt commun.

Toutefois, il a précisé que les institutions angolaises intéressées par la candidature doivent avoir la capacité de mettre en oeuvre et de contrôler les politiques publiques, alors que du côté européen, il s'agit d'institutions privées à but non lucratif ayant des responsabilités dans le domaine des politiques publiques.

Le chef de l'équipe Dialogues UE-Angola a mentionné des ateliers, des séminaires, des sessions de formation, des missions techniques, des visites d'étude, des études et des analyses, ainsi que des publications en rapport avec les thèmes prioritaires comme étant des projets éligibles.

Selon le responsable, le programme est le résultat de la « voie commune Angola - Union européenne », un accord politique entre l'UE et l'Angola, signé en 2012, qui stipule un changement dans les relations bilatérales.

Pour l'assistant du programme, le développement de l'Angola a propulsé les relations avec l'Union européenne dans une nouvelle phase de coopération et de partenariat, basée sur les dialogues dans des domaines d'intérêt commun aux deux parties.