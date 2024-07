Angola: Filda 2024 - La ministre d'Etat réitère l'engagement de promouvoir la production nationale

Luanda — La ministre d'Etat pour les Affaires sociales, Maria de Rosário Bragança, a réitéré mardi, à Luanda, l'engagement de l'Exécutif angolais à stimuler et promouvoir la production nationale afin de garantir la sécurité alimentaire dans le pays.

Présidant la cérémonie d'ouverture de la Foire Internationale de Luanda (FILDA 2024), qui se déroule jusqu'au 28 de ce mois, dans la Zone Economique Spéciale (ZES), elle a souligné que le Gouvernement angolais a une grande confiance et espoir dans le rôle du secteur privé, estimant que le pays n'aura une économie forte et compétitive qu'avec une classe d'affaires forte.

La responsable a mis l'accent sur le Programme de soutien à la production, à la diversification des exportations et à la substitution des importations (PRODESI), soulignant qu'il poursuivra son chemin, dans le but d'augmenter l'offre de biens essentiels et largement consommés, de diversifier la gamme des produits d'exportation, de garantir une plus grande collecte de devises, ainsi que d'augmenter l'offre d'emplois dans le domaine des biens essentiels.

Le pays, a-t-elle dit, a le potentiel pour devenir un excellent exportateur, car il dispose de plus de 50 millions d'hectares de terres arables, de plus de 5 % des réserves mondiales d'eau douce, d'un climat idéal pour l'agro-industrie, d'une économie bleue et de plusieurs ports maritimes et chemins de fer qui garantissent l'écoulement et l'exportation rapides de sa production. Elle a ajouté que l'ouverture récente du nouvel aéroport Dr António Neto, avec tout le potentiel installé, démontre efficacement l'engagement de l'Exécutif à construire un Angola prospère.

Depuis le début des réformes économiques en 2018, a-t-elle rappelé, le pays a travaillé sans relâche pour jeter les bases d'une croissance économique plus durable, ce qui a permis au pays de surmonter un cycle de récession et d'améliorer l'environnement des affaires.

Avec cette dynamisation, a-t-elle admis, on espère attirer plus d'investissements dans la production alimentaire comme les céréales, le sucre, le secteur de l'élevage, la pêche, entre autres, qui sont pertinents pour l'économie et peuvent créer des emplois pour les jeunes.