Angola: La durabilité alimentaire nécessite 10 millions de tonnes de céréales par an

Zango — Le ministre de l'Agriculture et des Forêts, António Francisco de Assis, a déclaré mardi à Luanda que le pays commencera à ressentir les effets de la durabilité alimentaire lorsque sa production atteindra 10 millions de tonnes de céréales par an.

S'adressant à la presse le premier jour de la 39e édition de la Foire internationale de Luanda (FILDA 2024), qui a débuté le même jour dans la Zone économique spéciale (ZEE), le responsable a déclaré que pour atteindre cet objectif, l'Exécutif se concentre principalement sur l'agriculture familiale, qui contribue à plus de 90 pour cent de la production agricole du pays. Il a souligné que cette production permet aux familles d'avoir un revenu, avec une production moyenne de trois millions 500 tonnes de maïs par an, bien que cela reste en deçà des besoins.

Cette année, a-t-il ajouté, le pays atteindra les quatre millions de tonnes par an, grâce à l'introduction de certaines semences génétiquement modifiées, réclamées par certains opérateurs. Selon le ministre, ce processus de semences génétiquement modifiées est protégé par la loi et il existe un organisme qui contrôlera et garantira également le processus de recherche scientifique avec d'autres institutions de recherche et universités.

« Afin de garantir la sécurité alimentaire dans le pays, tous les secteurs travaillent et cette foire est un échantillon de ce qui est fait, mais ce qu'il faut, c'est que davantage de personnes ou d'entreprises soient intégrées dans le système, de sorte que nous puissions atteindre rapidement la sécurité alimentaire tant recherchée », a-t-il déclaré.

Pour lui, les politiques définies par le Gouvernement sont bonnes et le rôle de l'État et du secteur privé devient de plus en plus clair, car le pays produit presque tout et dans toutes les parties du territoire. Selon António Francisco de Assis, la production comprend le blé, le tournesol, le sésame, le maïs, les haricots et le riz, entre autres marchandises qui ne suffisent pas encore à satisfaire la demande.