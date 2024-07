Algérie: Le pays joue un rôle pionnier dans l'instauration de la sécurité et de la stabilité au Sahel

Alger — Le chef du Commandement des Etats-Unis pour l'Afrique (Africom), le Général d'Armée Michael Langley a mis en avant, mardi, le rôle "pionnier" et "pivot" de l'Algérie dans la lutte contre le terrorisme et l'instauration de la sécurité et de la stabilité dans la région du Sahel.

Au terme de l'audience que lui a accordée le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, le Commandant de l'Africom a déclaré que "l'Algérie partage avec les Etats-Unis d'Amérique quelques préoccupations concernant l'expansion des organisations extrémistes violentes à travers toute l'Afrique et l'Afrique subsaharienne, notamment dans la région du Sahel", soulignant que l'Algérie "a joué, hier comme aujourd'hui, un rôle primordial, dans la lutte contre le terrorisme dans cette région".

Après avoir mis en avant le rôle "pivot" de l'Algérie dans la réalisation de la sécurité, de la stabilité et de la prospérité dans la région africaine, le Commandant de l'Africom a déclaré: "Je remercie son Excellence le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour le soutien que nous a apporté l'Algérie".

"J'ai exprimé, à son Excellence le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, notre parfaite considération de nous avoir donné l'opportunité de lui rendre visite et d'échanger avec lui", a-t-il indiqué, ajoutant que cette rencontre "a permis de souligner l'importance de la poursuite des discussions et de la construction de l'amitié" tout en se focalisant sur "les moyens d'œuvrer ensemble à réaliser davantage de sécurité et à renforcer les relations bilatérales".

L'audience s'est déroulée en présence du Chef d'Etat-major de l'Armée nationale populaire (ANP), le Général d'Armée Saïd Chanegriha, du Directeur de cabinet à la Présidence de la République, M. Boualem Boualem, et du Conseiller auprès du président de la République chargé des Affaires en lien avec la Défense et la Sécurité, M. Boumediene Benattou.