Algérie: Conférence spectacle de la pièce de théâtre, '132 ans pour que nul n'oublie'

Alger — "132 ans, pour que nul n'oublie", une dramaturgie regroupant les extraits de trois textes d'Ould Abderrahmane Kaki, a été présentée à la presse, lundi au Théâtre national Mahieddine Bachtarzi (TNA), lors d'une rencontre animée par le directeur du Musée national "El Moudjahid", Lyès Naït Kaci, et le metteur en scène de ce nouveau spectacle, Mohamed Takiret.

Tiré des pièces, "132 ans" (1962), "Chaâb Ed'Dhelma" (le peuple de la nuit- 1963) et "Ifrikya qabl 1" (1963), du grand dramaturge, Abdelkader Ould Abderrahmane, dit "Abderrahmane Kaki" (1934-1995), le spectacle "132 ans, pour que nul n'oublie" est produit par le ministère des Moudjahidines et des Ayants-droit dans le cadre des célébrations du 62e anniversaire de la fête d'Indépendance et de la Jeunesse.

"Ce nouveau spectacle sera présenté au TNA, les 24 et 25 juillet, et à la Salle El Atlas de Bab El Oued, le 26 du même mois", explique le metteur en scène, en rappel, poursuit-il, de la générale de "132 ans", présentée pour la première fois "en 1963 à la même salle baptisée alors, "Le Majestic".

Abordant l'aspect technique et artistique du spectacle, Mohamed Takiret a indiqué que ce "nouveau texte-synthèse" de trois grandes œuvres de Kaki, est "le fruit d'un atelier d'écriture qu'il a lui-même dirigé", pour en ressortir une trame de 80 mn qui met en avant "le peuple comme seul héros", et qui sera conduite, sur un espace scénique ouvert, par une "centaine de comédiens, musiciens, danseurs et ballerines, issus de trois générations d'artistes".

Fait inédit cependant, les comédiens et les danseurs seront soutenus en temps réel par le grand nayati Mohamed El Amine Cheikh et son orchestre, animé par, Said et Fayçal Gaoua aux percussions et à la batterie, Hakim Walid au Oud, Ali Saidi au violon, Yani Ait Menguellet à la guitare électro-acoustique, Mansour Touahria au synthétiseur et les cantatrices aux voix suaves, Riham Bouchouicha, Nour El Houda Chikhaoui et Lamia Baâtouche.

"Un passage en musique" de ce nouveau spectacle et des "tableaux chorégraphiques", mettront en valeur "la résilience du peuple palestinien et de ses combattants, à Ghaza notamment, qui font face, depuis près de dix mois maintenant, aux agressions barbares ininterrompues de l'armée terroriste sioniste", a conclu Mohamed Takiret.

A l'issue de la rencontre, Mohamed Takidet et ses équipes, technique et artistique ont donné un avant goût du spectacle en présentant deux de ses tableaux aux journalistes présents.