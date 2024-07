Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 24 Juillet 2024

Côte d’Ivoire : Transport routier- 05 personnes tuées dans un accident de la circulation

Une collision entre un camion benne et un véhicule de particulier impliquant une moto survenue dans la matinée de ce mardi 23 juillet 2024, a fait huit victimes dont cinq morts à Abobo-Baoulé sur la voie Y4 en direction d'Anyama dans le nord d'Abidjan. Selon le Groupement des sapeurs-pompiers militaires ( Gspm) qui a rapporté l'information, les trois rescapés de cet accident, "blessés gravement ", ont été évacués à l'hôpital militaire d'Abidjan ( Hma) et à l'hôpital général d'Anyama. A en croire le Conseil national de sécurité (Cns), ces derniers temps, il y a une recrudescence des accidents de la circulation en Côte d'Ivoire. Le Cns a rapporté le 11 juillet dernier que le nombre d'accidents de la circulation est passé de 1764 en mai 2024 à 1833 en juin 2024. (Source : abidjan.net)

Sénégal : Jo Paris 2024 - Le président Bassirou Diomaye Faye en France

Le président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye va s’envoler, ce mercredi 24 juillet 2024 à destination de Paris pour prendre part au Sommet Sport et Développement Durable et à la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques de Paris. Le chef de l'État répond ainsi à l'invitation de son homologue français, le Président Emmanuel Macron, et de Monsieur Thomas BACH, Président du comité exécutif du Comité international olympique (CIO). Le chef de l'État sénégalais va participer au Sommet international sur « Sport pour le Développement Durable » prévu le 25 juillet 2024.( Source : adakar.com)

%

Niger : Diplomatie- La Secrétaire générale Adjointe des Nations Unies sera au Niger du 24 au 25 juillet

Le Lundi 22 Juillet 2024, Son Excellence Monsieur BAKARY Yaou Sangaré, Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération et des Nigériens à l’Extérieur, s’est entretenu à son Cabinet avec Madame NICOLE Kouassi Coordinatrice par intérim du Système des Nations Unies au Niger. Cette audience qui s’est déroulée en présence de ses proches collaborateurs, a porté sur le séjour de Madame Amina Mohamed, Secrétaire générale Adjointe des Nations, les 24 et 25 Juillet 2024 au Niger.( Source :anp)

Bénin : Aides et assistance - Cotonou offre l’asile à 5000 réfugiés burkinabè

Des milliers de réfugiés burkinabè ont trouvé refuge au Bénin, en dépit de l’effritement des relations de coopération entre les deux pays ; l’un se réclamant désormais de l’Aes (Alliance des Etats du Sahel), et l’autre de la Cédéao. Le porte-parole du gouvernement a informé l’opinion lors d’une émission télévisée dimanche 21 juillet 2024.Des burkinabè forcés de quitter leur pays pour chercher refuge ailleurs à cause de la menace terroriste. Le Bénin dans son engagement à la libre circulation des personnes et des biens dans l’espace Cédéao a accueilli 5000 d’entre eux sur son territoire. Et ce, malgré les attaques verbales du capitaine Ibrahim Traoré.( Source : acotonou.com)

Rca : Infrastructures portuaires- Le gouvernement réfléchie sur l’optimisation du port sec de PK 26

Dans sa perpétuelle quête de recherche de solutions idoines aux problèmes de réduction des obstacles aux échanges commerciaux afin d’étendre les bénéfices du commerce aux plus modestes, le ministre des finances et du budget, M. Hervé Ndoba a conduit dans la matinée du lundi 22 juillet 2024, une délégation composée du ministre chargé des transports et de l’aviation civile, Gontran Ndjono-Ahaba, du ministre chargé du Commerce et de l’Industrie, Thierry Patrick Akoloza, et certains hauts cadres de l’Etat. L’objectif de cette visite est de jauger l’impact des activités du port sec de Pk26 sur l’économie nationale ainsi que la poursuite des travaux de modernisation dudit port. En réalité, depuis son opérationnalisation le 29 décembre 2022, le site du port sec de Pk 26 devrait poursuivre sa modernisation afin de répondre aux exigences internationales en la matière. Source : abangui.com)

Mali : Présences au Cnt - Les registres provoquent des frustrations

L'organe législatif de transition est périodiquement mouvementé ces derniers temps avec le bouleversement des habitudes du personnel. En effet, des frustrations naissantes semblent prendre forme chez les travailleurs du Conseil national des transition, depuis la fin du système biométrique de pointage. La donne a brusquement changé et s’il fallait pointer numériquement, ce procédé innovant fut plombé en plein vol à cause du service national dédié aux données personnelles. Le Cnt s'est vu interpellé à cause des empreintes digitales qui étaient recensées journellement pour justifier de la présence des agents animant les commissions. (Source : abamako.com)

Gabon : Lutte contre la vie chère- Opération nationale de contrôle des balances

L’Agence gabonaise de normalisation (Aganor) a lancé une vaste opération de contrôle de conformité des balances dans toutes les grandes, moyennes et petites surfaces du pays, renseigne ce mardi 23 juillet 2024, Gabon Review Cette initiative, conforme à la politique gouvernementale de lutte contre la vie chère, vise à assurer que les consommateurs reçoivent la juste mesure pour leur argent. Dirigée par Marina Pemba Mavoungou, l’Aganor a débuté cette campagne de contrôle le lundi 22 juillet à Libreville. Selon la directrice générale, cette opération, bien que routinière, se déroule annuellement pour garantir la transparence dans la transaction commerciale. Elle souligne que la vérification des balances est essentielle pour prévenir toute fraude à l’encontre des consommateurs. (Source : gabon Review))

Burkina Faso : JO Paris 2024- 8 athlètes représenteront les couleurs du drapeau burkinabè

Les jeux olympiques s’ouvrent à Paris jusqu’au 11 août 2024. Au Burkina Faso, ils seront huit athlètes à représenter le pays avec une chance de remporter des médailles, après 11 participations au compteur. Le Burkina Faso sera, en rappel, à sa onzième participation à ces jeux et fait partie des nations médaillées à travers la médaille de Bronze de Hugues Fabrice Zango obtenue aux JO de Tokyo, en 2020. (Source : burkina24)