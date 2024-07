Algérie: Gymnastique - l'Algérienne Kaylia Nemour, la grande favorite aux barres asymétriques à Paris

Alger — La jeune gymnaste algérienne Kaylia Nemour (17 ans), nouvelle star mondiale de la discipline et l'une des meilleures de sa génération notamment aux barres asymétriques, compte bien offrir à l'Algérie sa première médaille à l'occasion des Jeux olympiques de Paris (26 juillet-11 aout 2024).

La pépite algérienne qui a réussi à décrocher quatre médailles d'or aux épreuves de la Coupe du monde 2024, rêve de hisser haut le drapeau national en terre parisienne en décrochant une médaille olympique, d'autant plus qu'elle sera soutenue par un grand nombre de fans algériens présents sur place.

Kaylia Nemour empile fièrement des titres depuis près d'un an: championne d'Afrique à Pretoria, vice-championne du monde aux barres asymétriques à

Anvers, quatre médailles d'or en Coupe du monde à Bakou (barres asymétriques), Cottbus (barres asymétriques) et Doha (barres asymétriques et sol) cette année, pour ne citer que les plus beaux.

Grande espoir de la gymnastique algérienne, la jeune Nemour est surtout devenue l'une des toutes meilleures du globe aux barres asymétriques, lui permettant sans prétention de viser la médaille d'or sur cet agrès à Paris 2024. Le mouvement global de l'Algérienne est d'une telle richesse technique qu'il donne l'impression qu'elle vole entre les barres.

Lors des Jeux olympiques, les gymnastes dames concourent dans le concours général (le Sol, la poutre, le saut de cheval et les barres asymétriques), et la jeune algérienne a démontré à travers les différentes compétitions internationales auxquelles elle a pris part, qu'elle maitrise les quatre agrès, mais c'est aux barres asymétriques qu'elle excelle et virevolte.

Depuis qu'elle a repris son envol, après presque deux années de convalescence en raison d'une opération aux deux genoux, Kaylia Nemour s'est forgée, petit à petit, une place dans le gotha mondial, après être devenu la reine africaine de la gymnastique.

En prévision des joutes parisiennes, la championne d'Afrique algérienne a effectué une bonne préparation, selon les exigences de la discipline qui demande des séances d'entrainements intenses, sans ménager l'effort, mais tout en évitant les blessures, très fréquentes chez les sportifs de haut niveau.

La fédération, par le biais du ministère de la Jeunesse et des Sports, n'ont ménagé aucun effort pour offrir les moyens qu'il faut à l'athlète et son entraineur, au même titre que tous les athlètes qualifiés aux Jeux olympiques à Paris qui auront un cachet particulier et où les médailles seront très importantes et très chères pour les athlètes qualifiés et leurs staffs.