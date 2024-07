Sénégal: Daouda Ngom salue les efforts de reboisement dans la ville de Touba

Touba — Le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique, Daouda Ngom, a salué les nombreuses initiatives de reboisement entreprises dans la commune de Touba par sa mairie en partenariat avec l'association "Touba ça Kanam".

"La ville de Touba place la végétalisation en tête de ses priorités environnementales. Nous reconnaissons aussi les efforts de reboisement déjà entrepris dans la ville", a-t-il dit.

Daouda Ngom effectuait lundi une visite dans la ville sainte, dans le cadre des préparatifs des journées de reboisement et d'investissement humain (sétal sunu réw), prévues les 3 et 4 août, à Touba. Entre autres autorités, le gouverneur de Diourbel, Ibrahima Fall, et le maire de la commune de Touba, Abdou Ahad Ka, ont pris part à cette visite.

Le ministre a relevé à l'occasion l'importance cruciale des arbres pour une ville comme Touba, qui peut recevoir jusqu'à cinq millions de personnes en l'espace de deux à trois jours lors de son grand Magal.

"Il est donc essentiel d'avoir des arbres à Touba", a-t-il déclaré, indiquant que le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique "a l'ambition d'accompagner la mairie de Touba dans cette démarche".

"Notre objectif est de renforcer cette initiative en collaboration avec la commune de Touba et les associations locales", a-t-il dit, soulignant que "le reboisement est une réponse agile aux défis climatiques que nous vivons tous".

"La chaleur augmente, la mer avance sur le continent, et l'érosion côtière s'aggrave", a-t-il rappelé.

Il a en outre relevé que la végétalisation n'est pas la seule priorité à Touba. "La gestion des déchets, dans cette ville de plus d'un million d'habitants, représente également un défi de taille. "La production de déchets est considérable, et leur gestion pose souvent des problèmes", a-t-il signalé, non sans oublier de citer les inondations qui restent "une autre priorité de l'État pour la ville de Touba".