Sénégal: Des équipements didactiques et des réfrigérants verts remis à des établissements de formation et à des associations de frigoristes

Dakar — Des équipements didactiques et des réfrigérants verts d'une valeur de 115 millions de francs CFA ont été remis, mardi, au lycée technique François Xavier Ndione de Thiès et à l'Ecole d'enseignement technique et professionnel de l'université Cheick Anta Diop de Dakar, ainsi qu'à des associations de frigoristes, dans le cadre de l'axe 2 du projet Refroidissement respectueux de l'ozone et du climat en Afrique de l'Ouest et Central (ROCA).

"Dans le cadre du programme ozone avec le projet ROCA, l'Etat devait appuyer d'abord les centres de formation professionnelle, à travers ce projet, renforcer leurs capacités et appuyer les associations de techniciens du froid. Donc, tout ce matériel que vous venez de voir, près 4 tonnes de matériel d'un montant de 115 millions de francs CFA, est destiné à ces centres de formation professionnelle mais également à ces associations"', a indiqué Daouda Ngom, le ministre de l'Environnement et de la Transition écologique.

Ce don de matériel "entre dans le cadre de la protection de la couche d'ozone, parce qu'aujourd'hui il y a la détérioration" de cette couche, a-t-il précisé, en présidant la cérémonie de remise des équipements, organisée au ministère de l'Environnement et de la Transition écologique par le Bureau Ozone du Sénégal.

Le Sénégal "s'est toujours investit dans la protection de la couche d'ozone. Tous les conventions et protocoles relatifs à l'ozone, le Sénégal les a ratifiés et les a signés. Donc, le lot de matériel que nous venons réceptionner entre dans ce cadre", a-t-il lancé.

%

Il a souligné que le projet ROCA est "très important pour le Sénégal" et surtout, "pour les associations de frigoristes qui travaillent parfois dans des conditions difficiles". "Ce projet va donc les doter de matériel et d'équipements individuels pour améliorer leur environnement de travail", a salué M. Ngom.

Prenant la parole au nom du projet ROCA, Ludovica Marangoni, responsable des marchés du Programme Energie durable, a alerté sur l'impact environnemental du secteur du refroidissement, notamment par le biais des émissions à effet de serre.

"L'impact environnemental du secteur du refroidissement est une préoccupation mondiale depuis des décennies, et à juste titre. Le secteur du refroidissement est responsable de 10% des émissions à effet de serre mondiales", a-t-elle-fait savoir.

Selon elle, "la grande consommation d'énergie des appareils de froid et les réfrigérants utilisés au fil du temps ont eu un impact direct sur le climat", que ce soit en terme de potentiel de déplétion ozonique (PDO) ou de potentiel de réchauffement global (PRG).

Le projet "Refroidissement respectueux de l'ozone et du climat en Afrique de l'Ouest et Central" est cofinancée par l'Union européenne et la coopération allemande. Il est mis en oeuvre au Mali, au Burkina-Faso au Cameroun et au Sénégal.

Au Sénégal, le projet fournit une assistance technique au gouvernement, à travers l'environnement et de la transition écologique avec comme objectif général de réduire l'impact climatique du secteur de la réfrigération et de la climatisation.