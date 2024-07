Sénégal: Le président Bassirou Diomaye Faye va assister à l'ouverture officielle des JO Paris 2024

Dakar — Le chef de l'Etat, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, est attendu mercredi à Paris où il prendra part à la cérémonie officielle des Jeux olympiques 2024, prévue vendredi dans la capitale française, annonce un communiqué transmis à l'APS.

Ce déplacement du président de la République s'inscrit dans le cadre d'une invitation de son homologue français, Emmanuel Macron, et de Thomas Bach, président du comité exécutif du Comité international olympique (CIO), précise la même source.

Elle a signale que le président Faye va participer jeudi au Sommet international "Le Sport pour le Développement Durable (S4SD), Plus vite, Plus haut, Plus fort - Ensemble Pour Un Avenir Meilleur".

Cette rencontre vise à "mobiliser le monde du sport ainsi que les grands dirigeants du monde sur l'urgence d'oeuvrer de façon plus résolue à la réalisation des Objectifs de Développement Durables (ODD), notamment en matière d'éducation et d'emploi, de santé et de nutrition, d'égalité et d'inclusion, ainsi que d'investissements solidaires et durables".

Selon le gouvernement français, ce sommet est "organisé par l'Agence française de développement, fortement engagée depuis 2018 sur ces sujets". Il "réunira plus de 500 participants - chefs d'État et de gouvernement, dirigeants d'organisations internationales, athlètes et représentants du mouvement sportif (fédérations françaises et internationales, mouvement olympique, associations et entrepreneurs) et acteurs du financement du sport et du développement".