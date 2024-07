Angola: Le Chef de l'Etat dédramatise l'indemnisation des crimes de l'ère coloniale

Luanda — Le Chef de l'Etat, João Lourenço, a déclaré mardi, à Luanda, que l'Angola ne demandera jamais de compensation au Portugal, en réparation des crimes de l'ère coloniale.

Intervenant lors d'une conférence de presse, après la signature de douze accords pour renforcer la coopération entre l'Angola et le Portugal, dans le cadre de la visite officielle du Premier ministre portugais, Luís Monténégro, le Président anglais a souligné : « si l'Angola, au cours des 49 années d'indépendance, n'a jamais posé cette question, nous ne la poserons jamais ».

Il a fait valoir qu'il s'agit d'une question un peu similaire à la situation des frontières entre les pays, qui a changé au fil des siècles et qui, si elle était soulevée aujourd'hui, entraînerait de nombreuses discussions mais aucune solution.

Selon João Lourenço, les pays colonisateurs n'auront jamais la capacité réelle d'effectuer des réparations à la juste valeur. "C'est impossible, ce n'est pas difficile." D'un autre côté, a renchéri l'homme d'État, le Portugal n'était pas la seule puissance colonisatrice, il y en avait beaucoup d'autres comme l'Espagne, la France, l'Angleterre, par exemple, et cela créerait une « révolution inimaginable ».

La question de l'indemnisation a été soulevée par le Président portugais, Marcelo Rebelo de Sousa, lors des célébrations du 50e anniversaire de la révolution des oeillets, le 25 avril, après où il a reconnu la responsabilité du Portugal dans les crimes commis pendant la période coloniale et a suggéré de payer des réparations pour les erreurs passées.

"Il ne s'agit pas simplement de s'excuser - dûment, sans aucun doute - pour ce que nous avons fait, car s'excuser est parfois la chose la plus simple à faire : on s'excuse, on tourne le dos et c'est fait. Non, il s'agit d'assumer la responsabilité de l'avenir de ce que nous avons fait, bons et mauvais, dans le passé", a défendu l'homme d'État portugais.

Cependant, la question a suscité plusieurs opinions controversées dans les cercles politiques portugais. Luís Monténégro a débuté aujourd'hui une visite de trois jours en Angola, visant le renforcement de la coopération bilatérale. Le programme de la visite a commencé par la cérémonie de dépôt d'une gerbe de fleurs au Mausolée d'Agostinho Neto, premier Président de la République d'Angola.