Angola: Ouverture de la 39ème édition du salon FILDA

Luanda — La 39ème édition de la Foire Internationale de Luanda (FILDA 2024) s'est ouverte ce mardi (23), dans la Zone Économique Spéciale (ZEE), lors d'une cérémonie présidée par la ministre d'État chargée du Secteur social, Maria do Rosário Bragança.

Dans son discours d'ouverture, la ministre a souligné la contribution des différents secteurs et acteurs à la diversification de l'économie nationale, et réaffirmé la volonté du Gouvernement en faveur de la diversification considérée comme la seule voie sûre vers une croissance économique et sociale inclusive.

Elle a ensuite salué le rôle des secteurs de l'industrie, du commerce, de l'agriculture et des ressources minérales dans la croissance économique et le progrès technologique, ainsi que dans la création d'opportunités commerciales en Angola.

Selon la ministre, FILDA 2024 met en évidence l'engagement du Gouvernement angolais dans la création d'un environnement d'affaires favorable à la croissance des entreprises, à travers des politiques économiques solides, des mesures de facilitation du commerce et la promotion d'une culture d'entrepreneuriat et d'innovation.

La gouvernante a estimé que le thème abordé à cet événement était très suggestif et extrêmement important pour le pays, puisque la durabilité du système alimentaire et la nécessité de renforcer les liens internationaux sont des piliers fondamentaux du développement économique.

FILDA 2024 se déroule jusqu'à dimanche prochain (23), sous le thème « Sécurité alimentaire et partenariat international : le binôme de la diversification économique », organisée conjointement par le Ministère de l'Industrie et du Commerce et le groupe Eventos Arena.

Le forum favorise le développement de partenariats d'affaires et commerciaux entre les agents économiques nationaux et internationaux, et devrait promouvoir un débat visant à encourager et renforcer la production nationale.

Selon Ana Maria Bragança, l'événement devrait aborder des questions d'actualité, susceptibles d'apporter une valeur ajoutée à la perception dynamique de la réalité, des défis et des opportunités de l'agro-industrie, des chaînes de logistique et de certification, des instruments financiers de soutien à l'investissement, au tourisme et à la promotion de culture de qualité pour augmenter et internationaliser la production nationale.