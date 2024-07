Angola: Douze instruments renforcent le partenariat entre le pays et le Portugal

Luanda — L'Angola et le Portugal ont signé mardi, à Luanda, douze instruments juridiques, dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale, au cours d'une cérémonie en présence du Chef de l'État angolais, João Lourenço, et du Premier ministre portugais, Luís Monténégro.

Les documents ont été signés dans le cadre de la visite officielle de travail de trois jours que le chef du gouvernement portugais effectue en Angola, à l'invitation du résident João Lourenço. Dans ce contexte, un Mémorandum d'entente a été paraphé entre le ministère angolais du Plan et le ministère portugais des Finances, dans le domaine de la promotion et de la valorisation des partenariats public-privé en Angola, ainsi que de la formation et de l'assistance technique en matière de gestion de la dette publique et du Trésor public. .

Le contrat de financement du barrage de la municipalité de Chicomba, province de Huila, d'une valeur de plus de 60 millions d'euros, le protocole de mise en oeuvre du programme de coopération technico-policière et de protection civile et le protocole de coopération entre le Ministère de l'Administration publique, du Travail et Sécurité Sociale d'Angola et le Ministère du Travail, Solidarité et Sécurité Sociale du Portugal ont été signés pour la période 2024-2027.

La liste comprend également le Mémorandum de coopération dans le domaine de l'Administration Publique, le Protocole de Coopération entre le Centre de Formation Professionnelle pour la Pêche de l'Angola (CEFOPESCAS) et le Centre de Formation Professionnelle pour la Pêche et la Mer du Portugal (FOR-MAR ), le Mémorandum de Coopération entre l'Agence de Régulation des Médicaments et des Moyens Technologiques de l'Angola et INFARMED du Portugal, dans le domaine de la réglementation pharmaceutique.

L'accord de partenariat relatif au cours doctoral en méthodologie de l'enseignement primaire et le mémorandum d'entente sur la formation et la gestion du personnel enseignant ont également été signés. D'autres documents signés concernent le Protocole de Coopération entre l'Institut de Promotion Touristique de l'Angola et l'Institut de Tourisme du Portugal, dans le cadre du Programme REVIVE, ainsi que le Mémorandum d'Entente entre l'Institut National de Recherche en Santé (INIS) et l'Institut National de la Santé (INSA).

Les 12 instruments de coopération juridique désormais paraphés constituent la base sur laquelle seront développées de nouvelles initiatives et actions visant à élargir et approfondir les échanges entre l'Angola et le Portugal.

Lors d'une conférence de presse, tenue après la signature des accords, le Président de la République, João Lourenço, a déclaré que les deux pays ont toujours été ensemble dans les bons et les mauvais moments et que c'est ainsi que les relations se poursuivront. Il a souligné que le partenariat entre l'Angola et le Portugal est entre Etats et non entre partis politiques.