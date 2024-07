Angola: Le Portugal mettra 500 millions d'euros supplémentaires à la disposition du pays

Luanda — Le Premier ministre du Portugal, Luís Monténégro, a annoncé mardi, à Luanda, le renforcement de la ligne de crédit pour l'Angola, actuellement fixée à deux milliards d'euros, par 500 millions supplémentaires.

Le Chef du gouvernement portugais a annoncé ce renfort lorsqu'il intervenait à l'ouverture des pourparlers entre les délégations de l'Angola et du Portugal, qui ont eu lieu au Palais Présidentiel, à la suite de la visite officielle qu'il effectue depuis aujourd'hui dans le pays, à l'invitation du Président angolais, João Lourenço. " Cette ligne de crédit n'est pas épuisée, car nous disposons encore d'un montant important, et les processus pour lesquels l'argent doit être utilisé sont encore à l'étude", a-t-il précisé.

Pour Luís Monténégro, la ligne de crédit aidera les entreprises portugaises opérant en Angola et le gouvernement à réaliser des investissements dans les infrastructures et dans d'autres domaines susceptibles de favoriser la diversification de l'économie angolaise et de créer des conditions pour le développement du pays.

D'autre part, il a déclaré que sa présence en Angola, trois mois après son mandat, signifie que le Portugal accorde la plus haute priorité à la coopération entre les deux pays, en raison des liens d'amitié et des liens historiques incessants depuis l'indépendance du pays.

Il a souligné les secteurs de l'éducation, de la justice, de la culture, de la préservation et de la promotion de la langue portugaise, ainsi que le secteur économique, comme les principaux secteurs à travers lesquels se déroule la coopération, qui a essentiellement porté sur le bien-être des deux peuples. C'est dans cet esprit que l'Angola et le Portugal signent plusieurs accords pour maintenir la coopération, afin que les deux peuples puissent avoir plus d'espoir, de capacité, de richesse et de justice sociale.

En ce qui concerne les relations économiques, il a déclaré que le 24e gouvernement constitutionnel du Portugal poursuivrait ce partenariat et créerait un nouvel « grand élan » pour sa croissance. "Nous sommes à tout moment les partenaires de l'Angola et vice versa. Dans les moments difficiles comme dans les moments de succès", a-t-il affirmé.

Luís Monténégro a souligné le soutien apporté par le gouvernement et les entreprises angolaises à un moment où l'économie portugaise connaît des difficultés. Pour sa part, le Président de la République, João Lourenço, a remercié l'augmentation de la ligne de crédit, mentionnant que la destination à donner à l'argent avait déjà été définie, sans entrer dans les détails. Les négociations ont abouti à la signature de douze accords dans les domaines des finances, du tourisme, de l'administration publique, de la santé, de la culture, de l'éducation et de la formation du personnel, entre autres.