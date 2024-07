Angola: João Lourenço demande le soutien du Portugal pour former les jeunes angolais

Luanda — Le Président de la République d'Angola, João Lourenço, a demandé mardi, à Luanda, le soutien du Portugal dans la formation technico-professionnelle des jeunes Angolais.

Pour le Chef de l'Etat angolais, lors de l'ouverture des pourparlers officiels entre l'Angola et le Portugal, le pays a établi des priorités qu'il compte aborder et résoudre avec l'aide du Portugal, dans des domaines fondamentaux pour l'économie angolaise. "Il est essentiel que l'Angola dispose d'un grand nombre de jeunes cadres bien préparés pour répondre à la grande demande dans ce domaine, ressentie dans les institutions publiques et privées du pays", a-t-il souligné.

João Lourenço a précisé que toutes les démarches, en coopération avec le Portugal, ont pour objectif clair de favoriser les peuples respectifs, reconnaissant que le bilan est positif même avec la possibilité de faire beaucoup plus et plus rapidement. Les relations entre les deux pays, a-t-il souligné, impliquent également des relations affectives et fraternelles, c'est pourquoi il est impératif, au niveau bilatéral, d'ouvrir des canaux permettant et promouvant de plus grands échanges entre les deux peuples et nations.

L'Angola et le Portugal ont signé ce mardi huit instruments de coopération juridique qui constituent la base pour développer de nouvelles initiatives et actions visant à élargir les échanges avec des résultats tangibles entre les deux pays. D'autre part, João Lourenço a assuré que la nouvelle rencontre entre les deux entités, dans un peu plus de trois mois, est un signe de dynamisme et de grande vigueur et d'intérêt mutuel.

Il a appelé à la nécessité de renforcer la coopération dans les secteurs qui n'ont pas atteint les objectifs souhaités ou le degré de mise en oeuvre acceptable, afin de faire une évaluation plus satisfaisante de la coopération. L'homme politique a révélé que le programme de coopération stratégique 2023-2027, signé l'année dernière à Luanda, couvre des domaines sensibles tels que l'éducation, la santé, la justice, la sécurité et l'agriculture et fonctionne correctement.

Visite

Le Premier ministre portugais, Luís Monténégro, a entamé mardi une visite officielle de trois jours en Angola, en vue de renforcer la coopération bilatérale. Conformément à son agenda, le Premier ministre portugais participera mercredi à un forum d'affaires Angola-Portugal dans le cadre de la Foire Internationale de Luanda (FILDA) et se rendra dans la ville de Benguela pour connaître, sur place, le projet Corridor de Lobito. Le programme de la visite de Luís Monténégro a commencé par la cérémonie de dépôt d'une gerbe de fleurs au Mausolée d'Agostinho Neto, premier Président de la République d'Angola, suivie d'une rencontre privée avec le Président João Lourenço.