Angola: Le Chef de l'Etat qualifie de complexes les relations internationales actuelles

Luanda — Le Chef de l'Etat angolais, João Lourenço, a considéré mardi, à Luanda, la situation actuelle des relations internationales comme complexe, compte tenu des conflits à l'est de la République démocratique du Congo (RDC), au Soudan et dans d'autres régions du continent africain.

Pour João Lourenço, intervenant à l'ouverture des pourparlers entre les délégations de l'Angola et du Portugal, ces différends englobent des dangers qui nécessitent que chacun ait une vision réaliste et pragmatique des chemins à suivre pour y mettre fin.

La perspective, a-t-il avancé, d'un monde de paix, de concorde et de compréhension entre les nations est le pilier sur lequel doivent s'appuyer les efforts visant à résoudre les principaux problèmes existants, afin que les guerres puissent être surmontées par une action convergente.

Le Président de la République d'Angola a déclaré que les guerres, le terrorisme et l'extrémisme violent, le changement climatique et ses conséquences, les épidémies, la faim et la pauvreté et d'autres maux constituent une grave menace à la survie de l'être humain.

L'Ukraine et le Moyen-Orient

Concernant la guerre en Ukraine et le conflit au Moyen-Orient, João Lourenço a défendu que la valeur et la force puissante du dialogue doivent toujours prévaloir, sur la base des normes internationales qui régissent la coexistence entre les peuples. Il a appelé à la fin définitive de la guerre contre l'Ukraine, à l'occupation et à l'annexion de certaines parties de son territoire, et à trouver des moyens de construire une paix durable en Europe.

Les attaques du 7 octobre, a-t-il dit, contre des citoyens israéliens sans défense, condamnées par la communauté internationale, ne peuvent justifier l'action disproportionnée et inhumaine contre la vie d'un grand nombre de civils palestiniens dans la bande de Gaza et pas seulement, dont la majorité sont des enfants, des personnes âgées et des malades sans défense.

"Cela doit mériter la condamnation et la répulsion de la communauté internationale, en termes vigoureux, et exiger la mise en oeuvre des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies qui préconisent la création de l'État de Palestine dans le cadre d'une solution de deux États souverains voisins vivant côte à côte de manière pacifique.", a-t-il soutenu.

A son tour, le Premier ministre du Portugal, Luís Monténégro, en visite de travail en Angola, a souligné le rôle du Président João Lourenço dans la médiation de plusieurs conflits latents en Afrique, notamment à l'est de la RDC et au Soudan.

Il a mentionné que dans la coopération internationale, au niveau de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP) et des Nations Unies, la position de l'Angola et du Portugal était égale, compte tenu de la réalisation de la paix à travers le dialogue et sur la base des résolutions de l'ONU.

Visite

Le Premier ministre portugais, Luís Monténégro, a entamé mardi une visite officielle de trois jours en Angola, en vue de renforcer la coopération bilatérale. Conformément à son agenda, le Premier ministre portugais participera mercredi à un forum d'affaires Angola-Portugal dans le cadre de la Foire Internationale de Luanda (FILDA) et se rendra dans la ville de Benguela pour connaître, sur place, le projet Corridor de Lobito.

Le programme de la visite de Luís Monténégro a commencé par la cérémonie de dépôt d'une gerbe de fleurs au Mausolée d'Agostinho Neto, premier Président de la République d'Angola, suivie d'une rencontre privée avec le Président João Lourenço.