Congo-Kinshasa: Les membres du Gouvernement appelés à faire preuve de pragmatisme pour répondre aux attentes des congolais

A la clôture du séminaire du Gouvernement le mardi 23 juillet, à Kinshasa, la Première ministre Judith Suminwa, a appelé , au nom du chef de l'État empêché, les membres du Gouvernement à faire preuve de pragmatisme afin obtenir des résultats dans l'exercice de leurs fonctions et répondre aux attentes de la population congolaise.

Pendant deux jours, plusieurs questions urgentes ont été passées en revue, notamment, celles liées à la sécurité du pays, à la gouvernance, à l'économie et à la diplomatie. Ces assises de 48 heures, avaient comme objectif de promouvoir une nouvelle approche de gestion basée sur la performance et à diffuser les bonnes pratiques de la gouvernance publique, en misant sur la cohésion et la solidarité gouvernementales pour susciter l'engagement, la responsabilité et la redevabilité des membres du Gouvernement dans la mise en oeuvre du Programme d'Actions du Gouvernement (PAG) 2024-2028.

Servir la République

Dans le mot de clôture du Président de la République, que Judith Suminwa a lu, il a insisté sur le pragmatisme de chacun afin d'atteindre des résultats que le Gouvernement s'est assigné pour répondre aux multiples attentes des Congolais, qui espèrent voir notamment l'amélioration de leur social.

« C'est le mandat que le peuple nous a donné , soyez pragmatiques et obtenez-moi des résultats », a rappelé la cheffe du Gouvernement qui lisait le discours du Président Tshisekedi, avant de poursuivre : « Je vous invite dès lors à emporter avec vous les enseignements que vous avez tirés de ces échanges et à les appliquer dans vos responsabilités quotidiennes. Le pacte d'engagement citoyen que nous scellons aujourd'hui est celui de mettre en oeuvre des politiques qui améliorent la vie de chaque Congolaise et de chaque Congolais, sans exception ».

Au mon de Felix Tshisekedi, Judith Suminwa les a aussi exhortés à marquer ensemble, positivement l'histoire de la RDC, en accélérant sa transformation et son émergence, en garantissant le mieux-être de ses fils et filles.

« Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir meilleur pour la République Démocratique du Congo. Je compte sur chacun de vous pour faire preuve de détermination, de dévouement et de discipline dans la réalisation de nos objectifs communs », a ajouté Mme Suminwa, au nom le Président de la République.

13 recommandations

A l'issue des travaux, treize recommandations ont été formulées, notamment :

1. Chaque membre du Gouvernement doit fonder ses initiatives sur le programme d'action du Gouvernement et savoir que ces initiatives s'exécutent sous la coordination et la direction de la Première ministre ;

2. Dans le processus de préparation et l'élaboration des dossiers et projets de textes à soumettre aux instances gouvernementales, les membres du Gouvernement sont tenus d'associer les différents services et ministères impliqués;

3. L'adoption par les membres du Gouvernement, d'une conduite morale compatible aux résultats escomptés;

4. Privilégier la compétence et l'expérience dans la nomination des Ambassadeurs et Chefs des missions diplomatiques;

5. La transmission régulière et systématique à la Cour des Comptes des documents ci-après et dans le respect des délais légaux:

- La loi de finances promulguée dès sa mise en exécution;

- Les situations des dépenses engagées, liquidées et ordonnancées ainsi que des recettes constatées, liquidées et ordonnancées;

- Le projet de loi portant reddition des comptes du dernier exercice clos;

- Les contrats des marchés publics dans le mois de leur signature.

6. L'instruction aux comptables publics principaux de produire, leurs comptabilités mensuelles et leurs comptes de gestion à la Cour des comptes;

7. L'adoption par le Conseil des Ministres, du nouveau découpage des ministères en programme;

8. L'adoption de stratégies sectorielles;

9. La désignation des acteurs de gestion du programme et l'adoption de la feuille de route de la mise en oeuvre dudit programme;

10. La mise en place du système intégré de gestion des finances publiques;

11. La nécessité de doter les membres du Gouvernement d'un certain nombre d'outils et instruments en vue de la formulation de leurs plans stratégiques sectoriels, la planification, la programmation, la budgétisation et le suivi-évaluation des politiques et stratégies sectorielles pour la mise en oeuvre du PAG 2024-2028 avec l'appui du SENAREC;

12. La nécessité de formaliser l'engagement des membres du Gouvernement par la signature des Lettres de Mission en vue d'améliorer la performance de la mise en oeuvre du PAG 2024-2028, avec le suivi du secrétaire général à la Primature et du cabinet de la Première ministre et l'appui du Gouvernement.

13. Signature d'un décret par son Excellence Madame la Première Ministre pour la mise en place d'un cadre de dialogue entre les ministères du Plan, Budget, Finances et Genre sur la planification et budgétisation sensible au Genre.