Afrique: Pratiques commerciales durables - Promotion du GABI par les Nations Unies et l'Union africaine

Renforcer l'impact des pratiques commerciales durables en Afrique. Tel est l'objectif du Pacte mondial des Nations Unies et de la Commission de l'Union africaine, qui ont officialisé un partenariat stratégique pour promouvoir la Global Africa Business Initiative (GABI).

Cette collaboration vise également à soutenir la Stratégie pour l'Afrique du Pacte mondial, qui cherche à construire un réseau d'entreprises africaines responsables et ambitieuses. Ce partenariat a été scellé par un échange de lettres d'intention entre l'ambassadeur Albert Muchanga, commissaire au développement économique de l'Union africaine, et Sandra Ojiambo, sous-secrétaire générale et directrice générale du Pacte mondial des Nations Unies.

La cérémonie s'est déroulée à Accra, le 20 juillet 2024, en présence de Fatima Kyari Mohammed, observatrice permanente de l'Union africaine auprès des Nations Unies, et de Charles Abani, coordinateur résident des Nations Unies au Ghana.

Repositionner l'Afrique

Ce partenariat s'inscrit dans le cadre du soutien à la mise en oeuvre de l'Agenda 2063 de l'Union africaine et des objectifs de développement durable de l'Agenda 2030. Il appuiera notamment la prochaine phase du deuxième plan décennal de l'Agenda 2063 (2023-2032).

L'ambassadeur Muchanga a souligné l'importance de cette collaboration pour atteindre les objectifs de l'Agenda 2063, en renforçant l'engagement en faveur de pratiques commerciales durables et de la croissance économique en Afrique. Sandra Ojiambo a ajouté que ce partenariat permettra de renforcer les liens entre l'Union africaine et les Nations Unies, en contribuant à créer un secteur privé africain fort et inclusif.

Sous la direction de la vice-secrétaire générale des Nations Unies, Amina J. Mohammed, l'initiative GABI vise à repositionner l'Afrique comme une destination d'affaires et d'investissement sur la scène mondiale.