Madagascar: Assistance alimentaire - Des véhicules tout terrain SHERP à la rescousse dans les zones enclavées

Le « SHERP », véhicule amphibie tout-terrain conçu et produit par le fabricant ukrainien SHERP, est unique en son genre, capable de flotter sur l'eau, traverser les marais, se frayer un chemin dans un environnement broussailleux et rocailleux, ainsi que sur des terrains accidentés, et peut parcourir de longues distances.

Trois véhicules tout-terrain SHERP viennent d'être déployés dans les zones enclavées de la Grande île par le Programme alimentaire mondial (PAM) Madagascar. Ces véhicules, sont destinés à l'acheminement des denrées alimentaires vitales fournies par PAM Madagascar vers les zones difficilement accessibles, afin de les remettre aux bénéficiaires dans les fins fonds de la brousse de la partie Sud de Madagascar.

Ils seront, en effet, déployés dans le Grand sud, le Sud-Ouest et le Sud-Est du pays, et permettront d'optimiser les opérations d'assistance alimentaire menées par le PAM dans ces zones. Ces véhicules ont l'avantage de pouvoir transporter jusqu'à 2000 repas de survie pour les bénéficiaires situés dans des zones fortement enclavées.

Capacités exceptionnelles

Ces véhicules SHERP, qualifiés de « 4x4 absolus » par leurs nombreux utilisateurs à travers le monde, présentent des capacités et des caractéristiques techniques exceptionnelles. Pouvant flotter sur l'eau, ces véhicules n'ont aucune difficulté à traverser des rivières et des marais. Sur la terre ferme, ils sont capables de rouler sur des rochers, emprunter des chemins broussailleux, ou encore des terrains à dénivelés.

%

Selon les responsables, ils peuvent également parcourir une longue distance, jusqu'à 600 kilomètres sans devoir s'arrêter. Ces capacités techniques hors du commun permettent au véhicule d'accéder aux « communautés dans les endroits les plus difficiles d'accès, et dans les circonstances les plus délicates ». De quoi faciliter de manière significative l'acheminement des aides humanitaires vers des endroits reculés et peu accessibles.

« La fourniture de l'aide humanitaire est entravée par les difficultés d'accès, les conditions routières étant exacerbées pendant la saison des pluies en raison des inondations », précise le PAM. Le déploiement de ces véhicules représente ainsi un atout majeur dans la stratégie de préparation aux situations d'urgence.