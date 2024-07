Madagascar: Académie Malagasy - Hommage à Raymond Ranjeva ce vendredi 26 juillet

L'Académie Malagasy consacre ce vendredi une journée spéciale en hommage au professeur Raymond Ranjeva et à son épouse Yvette Rabetafika Ranjeva. Cette reconnaissance exprime la gratitude et le respect envers les contributions remarquables du couple à l'Académie et à la société intellectuelle malgache.

Raymond Ranjeva, président d'honneur de l'Académie Malagasy, est une figure emblématique du paysage académique et juridique malgache. Premier et unique malgache agrégé de droit des Universités françaises, il a consacré sa carrière à l'enseignement et à la promotion du savoir. Ancien recteur de l'Université d'Antananarivo, il a joué un rôle important dans le développement de l'éducation supérieure à Madagascar.

Sa carrière internationale est tout aussi impressionnante. Raymond Ranjeva a servi en tant que juge à la Cour internationale de justice de La Haye, où il a également occupé le poste de vice-président. À ses côtés, Yvette Rabetafika Ranjeva, membre titulaire de l'Académie Malagasy, a également marqué de son empreinte le domaine académique et culturel.

La journée d'hommage sera marquée par une série de discours et de témoignages de collègues, d'étudiants et de proches, célébrant l'héritage et l'impact durable du couple Ranjeva sur l'Académie et au-delà.