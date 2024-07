Cote d'Ivoire: Paix et cohésion nationale - Une fondation internationale lance une importante campagne de sensibilisation

La Fondation internationale pour la paix et l’unité (International Peace and Unity Foundation) organise du lundi 12 au dimanche 18 août 2024, en Côte d’Ivoire, une campagne de sensibilisation et de promotion pour la paix intitulée « Je Crée ma Paix », a appris allafrica.com de sources proches des organisateurs.

Placée sous le haut parrainage de l'ambassadeur Inza Camara, Délégué général du Speci et Consul général de la Côte d'Ivoire à New York (Etats Unis), cette initiative prend une ampleur particulière. Surtout que l'ambassadeur Inza Camara, reconnu pour son engagement en faveur de la paix et de la cohésion sociale, apporte son soutien total à cette campagne. Avec ce parrainage prestigieux, la fondation entend mobiliser largement les acteurs sociaux et économiques ainsi que les citoyens.

La campagne « Je Crée ma Paix » vise à sensibiliser les populations ivoiriennes sur l’importance de maintenir un environnement de paix et de cohésion sociale. La Fondation met un point d’honneur à rappeler l’importance de la stabilité et de la tranquillité. Ce message fort vise à encourager chaque acteur de la société à jouer un rôle actif dans la promotion de la paix. Il est essentiel que chacun se sente concerné par cette mission commune de maintien de la stabilité.

En cette veille de la présidentielle de 2025, des initiatives comme celles-ci sont importantes pour assurer un climat serein et favorable à des élections transparentes et apaisées. L'importance de cette campagne ne peut être sous-estimée. La Côte d'Ivoire, ayant traversé des périodes de troubles dans son histoire récente, cherche constamment à renforcer sa cohésion sociale et sa stabilité politique.

Cette campagne qui sera organisée est une initiative salutaire qui vient à point nommé. Elle incarne un appel à la responsabilité collective et individuelle pour le maintien de la paix en Côte d’Ivoire. En mobilisant les citoyens, les opérateurs économiques et les résidents, cette campagne aspire à instaurer un climat de sérénité et de cohésion sociale indispensable à la tenue d’élections libres et apaisées.