Afrique: Tennis - Maurice accède au groupe IV

Objectif atteint. L'équipe de Maurice, en lice dans le tournoi du groupe V de la Coupe Davis pour la zone Afrique, tenu du 17 au 2 dernier au Botswana, a remporté le promotional play-off de celui-ci et évoluera donc dans le groupe IV l'an prochain.

L'accession dans le groupe IV s'est jouée dans un duel face au Mozambique. Que nos locaux ont remporté 2 à 1. Daniel Bazu a facilement disposé de Luca Santiago de Sousa Figueiredo lors du premier match (6-2, 6-2). Loic Gébert n'a malheureusement pas pu en faire autant dans le 2e match, s'inclinant par 2 sets à 1 (6-3, 3-6, 4-6) contre Armando Sigauque. Le 3e duel, en double, était donc décisif. Et, la paire Samuel Ava-Anthony Kwok démontra une parfaite maîtrise pour finir le boulot, l'emportant 2-0 face au duo De Sousa Figueirdo- Sigauque (7-5, 6-2).

La combinaison Samuel Ava-Anthony Kwok a superbement marché, d'ailleurs, avec un taux de réussite de 100% (4 matchs joués, quatre victoires), pour la plus grande joie des membres de l'équipe, des fans du tennis mauricien et du coach, Jean Kalfayan. «Durant les six, voire sept semaines précédant la Coupe Davis, nous avons travaillé les doubles exclusivement avec la paire Samuel Ava et Anthony Kwok. Ce qui fait qu'une bonne complicité s'est installée entre eux.»

Avant le match pour la promotion face au Mozambique, l'équipe mauricienne a réalisé un sans-faute en groupe, remportant ses trois duels, tous par 3 à 0. Lors de la journée inaugurale, le 17 juillet, les Mauriciens prirent la mesure des Ethiopiens. Le lendemain, ils disposèrent des Congolais et le 19, Daniel Bazu et ses coéquipiers l'emportèrent sans trembler face à la Mauritanie pour s'assurer la première place de leur groupe et du coup, leur ticket pour le match de playoff promotionnel contre le Mozambique.

«On a beaucoup travaillé sur les schémas tactiques avant d'aller au Botswana. Ça a payé. Après, il faut dire qu'il y avait beaucoup d'enthousiasme et de détermination au sein de l'équipe. Quand on est habité par ceux-ci, cela facilite la réalisation des objectifs.»

Jean Kalfayan poursuit : «La prestation au Botswana reflète le potentiel du tennis mauricien. On va continuer à travailler pour préparer notre tournoi dans le groupe IV l'an prochain avec, bien évidemment, l'objectif d'obtenir notre promotion dans le groupe III. Il va falloir batailler dur, mais je crois que c'est réalisable.»