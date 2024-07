Sénégal: La stratégie de communication de la SNEEG 'doit être à la hauteur des enjeux et défis majeurs' (ministre)

Dakar — La stratégie de communication de la Stratégie nationale pour l'équité et l'égalité de genre (SNEEG) "doit être à la hauteur des enjeux et défis majeurs" interpellant la société sénégalaise sur des questions de genre, a affirmé, mardi, la ministre de la Famille et des Solidarités, Maïmouna Dièye.

"La présente stratégie doit être à la hauteur des enjeux et défis majeurs qui interpellent notre société sur des questions de genre afin que les populations puissent appréhender son apport positif et constructif dans l'organisation du développement", a-t-elle déclaré.

Elle présidait à Dakar un atelier d'actualisation et de validation de la stratégie de communication de la SNEEG. D'une durée de deux jours, la rencontre est organisée par la Direction de l'équité et de l'égalité de genre du ministère de la Famille.

"En tant que levier pour atteindre une masse critique, a recommandé Maimouna Dièye, les messages clés de la communication doivent être inspirés de nos traditions et des valeurs ancrées dans notre mémoire collective."

Mais, elle estime que le succès de cette entreprise dépendra de la stratégie mise en place pour les traduire dans les langues nationales en suivant les réalités de chaque localité.

Elle s'est félicitée de la présence de tous les acteurs à cette rencontre, notamment la société civile, de partenaires tels que le Canada et des cellules genres des différents institutions et ministères.

%

La ministre a estimé que la stratégie de communication de la SNEEG doit reposer sur la synergie de tous.

La députée Mame Guèye Diop Seck, présidente de la commission santé et population à l'Assemblée nationale, pense que pour une meilleure approche du genre, l'égalité homme/femme doit devenir une réalité sociale au Sénégal.

L'Association des professionnels de l'information sur le genre (APIG) compte apporter sa contribution dans la mise en place de la stratégie de communication de la SNEEG "pour une société juste, équitable et égalitaire", a promis sa présidente, Adama Diouf Ly, journaliste à l'Agence de presse sénégalaise (APS).

Elle a évoqué à cet effet une stratégie de communication tenant compte de "nos valeurs culturelles, efficace, nécessitant la mobilisation et l'engagement de tous les acteurs du schéma de mise en oeuvre de la SNEEG".

Elle pense que la communication doit viser la responsabilité des acteurs qui doivent être guidés dans leurs interventions.

Le concept de genre est aujourd'hui "galvaudé et utilisé à contre sens", a déploré Mme Ly, jugeant qu'il doit être mieux connu à travers une stratégie de communication afin de déconstruire les stéréotypes.

La Stratégie nationale de l'équité et de l'égalité de genre (2016-2026) vise à créer un environnement propice à l'élimination des discriminations de genre et à la promotion de la participation et la jouissance égalitaire des femmes et des hommes dans tous les domaines de développement social et économique.

La SNEEG est le référentiel national en matière de genre.