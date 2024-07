Madagascar: Gouvernance forestière - Un séminaire organisé par Interpol

Madagascar accueille actuellement un double événement majeur. A savoir : un séminaire sur la criminalité forestière et une réunion de coordination des cas de trafics d'espèces sauvages.

» Réunir les décideurs nationaux issus des différentes entités nationales chargées de l'application de la loi, afin de discuter de la gouvernance forestière en vigueur à Madagascar, et de partager des expériences et renseignements dans un cadre de plate-forme de coopération inter-agences. » Tel est l'objectif de deux événements d'importance qui se tiennent actuellement dans la Grande Île.

Lesdits événements entrent dans le cadre des efforts pour l'instauration de la bonne gouvernance forestière prônée par Madagascar. L'engagement de toutes les parties prenantes découle de l'essence même de la lutte contre la criminalité forestière et le commerce illicite d'espèces sauvages, celui de la nécessité de mettre en place une approche » collective et multisectorielle. » Cela implique une coopération étroite entre toutes les entités étatiques et non-étatiques concernées, notamment la justice, les Agences d'Application de la Loi, les Forces de Défense et de Sécurité, les organismes internationaux et nationaux, ainsi que les sociétés civiles œuvrant dans le domaine de l'environnement « , a-t-on noté lors du lancement des deux événements à Anosy hier.

Il conviendrait de noter que le séminaire et la réunion sont organisés par Interpol avec la collaboration des ministères de l'Environnement et du développement durable ainsi que de la Sécurité publique. L'organisation de ces deux événements renforcent la persistance des défis inhérents à la lutte contre la criminalité forestière et le commerce illicite d'espèces sauvages dans le pays.

Comme l'a fait savoir Moise RASAMOELINA, Secrétaire Général du ministère de l'Environnement et du développement durable : » Ces réunions constituent une opportunité de partager des expériences, de discuter des meilleures pratiques et de concevoir des solutions innovantes qui pourront être mises en oeuvre pour protéger nos ressources et préserver notre patrimoine naturel « .