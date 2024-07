Madagascar: Salon de l'entrepreneuriat féminin - Yasmine Fidimalala présente au « Viavy Miabo »

Pour la première édition du Viavy Miabo, l'artiste peintre Yasmine Fidimalala participera à ce salon de l'entrepreneuriat féminin qui se tiendra au Libertalia Park By Loulou à Antsiranana, du 1er au 3 août.

Bien connue dans le monde de la peinture, elle y exposera sept de ses nouveaux tableaux sur son thème de prédilection, « le féminin sacré ». Artiste engagée, Yasmine Fidimalala fait une ode à l'essence féminine. Dans ses œuvres, elle guide les femmes sur comment embrasser leur féminité sacrée et cultiver une relation épanouissante avec elles-mêmes.

Installée dans la ville du Pain de Sucre depuis plusieurs années, Yasmine Fidimalala compte à son actif sept expositions, tentant d'inspirer d'autres femmes à réveiller cette énergie créatrice féminine que toutes possèdent.

« J'avoue que la réalité de la vie des femmes à Diego me déchire le cœur. En même temps, il y a aussi une question de mentalité, car on ne peut pas toujours lancer la pierre à une femme qui use de tous les moyens possibles pour sortir d'une situation précaire.

Et elles sont nombreuses à être confrontées à des conditions de vie malheureuses. Toutefois, voir cette existence m'a aidée à m'affirmer encore plus dans mon concept d'artiste femme malgache et dans mes idées de féministe intimiste... comme quoi nous, les femmes, sommes sacrées car nous avons été créées pour protéger la vie », relate-t-elle dans une interview. Par ailleurs, c'est l'une des raisons de sa participation à l'évènement.

Ce rendez-vous de trois jours a pour objectif de nouer des relations, de partager, en somme de faire du « networking ». Une plateforme visible pour que tout un chacun, visiteurs ou intervenants, puisse s'émanciper dans leurs domaines respectifs. Au programme : des conférences, des partages d'expériences, des centres d'expositions avec diverses animations, et un élargissement du réseau d'activités des femmes.