Madagascar: FDA - Appui à la mécanisation agricole dans plusieurs régions

Le Fonds de Développement Agricole (FDA) constitue un outil financier pérenne alimenté par plusieurs sources de financement provenant de l'Etat et bien d'autres bailleurs de fonds.

Il est destiné à soutenir le développement des trois secteurs porteurs dans le monde rural, à savoir l'agriculture, l'élevage et la pêche, et ce, en structurant des services agricoles de proximité au bénéfice des producteurs dans toutes les régions de l'île.

La mission du FDA consiste ainsi à octroyer des appuis financiers aux exploitants agricoles porteurs de projets touchant ces trois secteurs afin que ces bénéficiaires puissent lancer ou développer leurs activités.

Parlant entre autres du cas de la région Atsimo Andrefana, ce Fonds de Développement Agricole, sous tutelle du ministère de l'Agriculture et de l'Elevage, a appuyé la mécanisation agricole permettant notamment de développer la riziculture irriguée, à travers le projet FANDROSO (Financement des Appuis Normalisés pour le Développement et le Renforcement des Organisations de producteurs), financé par l'Union européenne. Le développement de la pêche traditionnelle n'est pas en reste.

Matériels et intrants

Les bénéficiaires de cet appui comptent 293 producteurs qui sont regroupés au sein des 24 organisations paysannes et associations de pêcheurs répartis dans quatre communes du district de Morombe, dans la région Atsimo Andrefana.

Il s'agit notamment des communes de Befandriana, Tanandava, Ambahikily, Befandefa (Andavadoaka) et Salary Avaratra. Ces paysans ont ainsi été dotés de 22 motoculteurs, de herses, de charrues à soc et à disque, d'une remorque, d'une repiqueuse et de pulvérisateurs. Des intrants agricoles composés de semences de riz irrigué, d'engrais minéraux et d'insecticides leur ont également été remis.

Quant aux associations de pêcheurs, elles ont bénéficié de pirogues, de moteurs hors-bord, de filets et de gilets de sauvetage. Mais ce n'est pas tout ! Le FDA a également facilité l'acquisition de matériels et d'équipements agricoles au profit des 68 organisations paysannes dans le district de Tsiroanomandidy, dans la région du Bongolava, et toujours dans le cadre de la mise en oeuvre du projet FANDROSO.

L'objectif vise à promouvoir la mécanisation agricole afin d'améliorer la production agricole, notamment le riz qui constitue la principale denrée alimentaire de la population.