Maroc: Signature d'une convention de coopération entre l'institution du Médiateur du Royaume et son homologue du Sénégal

Rabat — Une convention de coopération a été signée, mardi à Rabat, entre l'institution du Médiateur du Royaume et son homologue de la République du Sénégal, dans le but de renforcer la coopération et d'échanger les expériences et les bonnes pratiques dans le domaine de la médiation institutionnelle.

En vertu de cette convention, signée par le Médiateur du Royaume, Mohamed Benalilou, et son homologue sénégalais Demba Kandji, les deux parties s'engagent à coopérer notamment en matière d'échange des plaintes et doléances des citoyens des deux pays qui s'estiment victimes de décisions ou d'actions contraires aux principes de justice et d'égalité devant la loi.

Selon les termes de ce document, les deux parties développeront également des programmes de formation et de renforcement des capacités pour les cadres des deux institutions et mèneront des activités liées au développement de la gouvernance administrative, de même qu'elles s'attelleront à la préparation et la mise en oeuvre de programmes et de projets d'intérêt commun dans leurs domaines de compétence respectifs.

Dans une déclaration à la presse à cette occasion, le Médiateur du Royaume a souligné que la signature de cette convention s'inscrit dans le cadre de la concrétisation de la Haute Vision Royale pour la coopération Sud-Sud et de l'ouverture du Royaume sur son voisinage africain, notant qu'il s'agit d'une opportunité pour partager l'expérience que le Maroc a accumulée dans le domaine de la médiation (ombudsman) avec les pays africains.

Pour sa part, le Médiateur du Sénégal a exprimé la volonté de son pays de tirer profit de la grande expérience acquise par le Royaume dans le domaine, ajoutant que la convention permettra de renforcer les relations entre les deux institutions à travers l'échange d'expertises et la formation dans le domaine de la médiation.

Le Médiateur de la République du Sénégal effectue une visite de travail à l'institution du Médiateur du Royaume, qui prendra fin jeudi prochain.