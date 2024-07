Maroc: Essaouira Investor Day - Signature de six MoU pour plus de 1,1 MMDH d'investissement

Essaouira — Six mémorandums d'entente (MoU) relatifs à des projets d'investissement d'un montant global de 1,135 milliard de dirhams (MMDH) ont été signés, mardi à Essaouira, en marge de la Rencontre "Investor Day".

Portant sur divers secteurs, particulièrement l'industrie pharmaceutique et automobile, ces mémorandums d'entente visent à stimuler le développement économique de la province, créer de nouveaux emplois et à renforcer l'attractivité d'Essaouira en tant que destination d'investissement stratégique.

Ces mémorandums d'entente ont été paraphés par le Conseiller de Sa Majesté le Roi et président de la Fondation de Recherche, de Développement et d'Innovation en Sciences et Ingénierie (FRDISI), André Azoulay, le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khalid Ait Taleb, le ministre délégué auprès du Chef du gouvernement, chargé de l'Investissement, de la Convergence et de l'Évaluation des politiques publiques, Mohcine Jazouli, le secrétaire général du ministère de l'Industrie et du Commerce, Taoufik Moucharaf, et les représentants des sociétés concernées.

Ainsi, le premier MoU porte sur la création d'une unité de fabrication d'équipements et de dispositifs médicaux par CONMEDIC Group, avec un investissement de 314 millions de dirhams (MDH) et prévoit la création de 224 emplois. Le deuxième MoU concerne la Société Mogador Pharma, qui investira 300 MDH dans la construction d'une usine dédiée à la production de produits pharmaceutiques, de dispositifs médicaux et de compléments alimentaires, avec la prévision de générer 200 emplois.

Pour ce qui est du troisième MoU, il a été signé avec la Société GIGALAB, qui s'engage à investir 120 MDH pour la création d'une usine de production de tests et d'assemblage d'équipements de laboratoire, un projet qui devrait créer 185 emplois. Le quatrième MoU implique, quant à lui, la société GOLD COSMETIC SARL, qui investira 51 millions de dirhams (MDH) pour mettre en place une usine de valorisation des plantes aromatiques et médicinales à usage cosmétique, sanitaire et pharmaceutique, créant ainsi 70 emplois.

S'agissant du cinquième MoU, il a été signé avec la société LC2A, pour un projet intégré de laboratoires d'analyses de biologie médicale spécialisée et d'antidopage, avec un investissement de 300 MDH, prévoyant la création de quelque 140 emplois. Enfin, le sixième MoU a été signé avec EMOVE VEHICULES COMPANY (eMVC), qui investira 50 MDH pour établir une unité industrielle de fabrication de véhicules électriques. Ce projet devrait générer quelque 69 emplois. "Essaouira Investor Day" se veut une plateforme dynamique et interactive, favorisant l'émergence de nouvelles opportunités d'investissement et contribuant au rayonnement économique de la région de Marrakech-Safi.