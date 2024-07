Maroc: Chambre des Conseillers - Le groupe de travail thématique plaide pour des méthodes innovantes en matière de commercialisation des produits touristiques

Rabat — Le rapport du groupe de travail thématique temporaire chargé de préparer la session annuelle d'évaluation des politiques publiques dans le domaine du tourisme a appelé, à adopter des méthodes et mécanismes innovants en matière de commercialisation des produits touristiques et à professionnaliser davantage les différentes stratégies de promotion touristique.

Le rapport, examiné lors de la session annuelle d'évaluation des politiques publiques, tenue mardi à la Chambre des Conseillers, en présence de la ministre du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor, comprend une série de recommandations portant sur le développement du tourisme régional, l'investissement et le financement, la promotion des destinations, le développement durable, le capital humain, la compétitivité des acteurs, la gouvernance et le management.

Le rapport recommande de promouvoir de manière innovante le potentiel touristique du Royaume, en s'appuyant davantage sur la numérisation et en assurant un ciblage optimal des marchés prometteurs, mettant l'accent sur la nécessité de capitaliser sur l'exception marocaine.

Le rapport a également appelé à faire valoir la richesse du Royaume en termes de sites archéologiques et villes anciennes, à réhabiliter la carte nationale des monuments historiques et à accorder davantage d'attention aux musées. Le rapport souligne la nécessité de respecter la périodicité des grands festivals culturels et artistiques et de diversifier l'offre culturelle et de divertissement.

Il insiste, en outre, sur l'importance de renforcer l'offre touristique nationale en accordant davantage d'attention à l'investissement dans le tourisme sportif, culturel, religieux, de montagne, thérapeutique et d'affaires, en plus des conférences et événements internationaux et du tourisme maritime, relevant la nécessité de promouvoir le tourisme intérieur et de soutenir le tourisme familial.

S'agissant de la réhabilitation et du renforcement de l'offre hôtelière et de la capacité d'hébergement, le rapport a appelé à ériger la feuille de route 2023/2026 en un modèle intégré de gestion stratégique du tourisme, tant en termes de méthodologie des préparatifs, de contenu des programmes, de mobilisation des ressources que sur le plan du respect des engagements.

Il a noté aussi la nécessité d'adopter un programme d'urgence intégré dans le cadre des préparatifs à la Coupe du monde 2030, ce qui permet d'assurer le suivi de la réalisation des unités hôtelières et des établissements d'hébergement et la qualité de réalisation.

Le rapport a également plaidé pour la promotion de l'investissement dans le secteur touristique, que ce soit par le biais de la mobilisation du foncier ou par la facilitation de l'accès au financement, mettant l'accent sur la place centrale des ressources humaines du secteur notamment la formation et l'accompagnement des guides touristiques.

En ce qui concerne la créativité artisanale et le soutien des produits de l'artisanat, le rapport a appelé à exploiter la notoriété des marques et de l'artisanat marocain à travers l'amélioration des salons d'exposition dans diverses destinations touristiques et la formation et la qualification de l'artisan, tout en veillant à la révision du cadre juridique de la "Maison de l'artisan".

Dans le même contexte, le rapport a souligné également l'importance de consolider les partenariats avec les compagnies aériennes dans la mesure où elles font partie des principaux leviers de développement des performances du secteur du tourisme.

Dans leurs interventions, les conseillers ont appelé le gouvernement à mettre en place une politique efficiente basée sur le développement de partenariats institutionnels entre la tutelle et les acteurs du secteur, notant que le bilan de l'année 2023 est rassurant, vu que le nombre des arrivées touristiques ont atteint 14,5 millions de personnes, soit une hausse de plus 34 % par rapport à l'année 2022, tandis que les recettes de voyage en devises du secteur se sont élevées à environ 105 milliards de dirhams en 2023, soit une augmentation de plus 12%, par rapport à l'année 2022.

En réaction aux observations et recommandations du rapport, la ministre du Tourisme, de l'Artisanat et de l'Économie sociale et solidaire, a rappelé les mesures et stratégies développées par le ministère pour promouvoir le produit touristique, citant dans ce sens les programmes nationaux "Go Siyaha", "Moukawala Siyahia" et "Cap Hospitality".

Mme Ammor a fait état également de la formation de plus de 1.300 guides touristiques notamment en matière de consolidation des acquis en langues, notant que l'objectif est de se préparer pour l'organisation de la Coupe du monde 2030, de renforcer la capacité d'accueil des hôtels et d'atteindre 26 millions de touristes en 2030 pour hisser le Maroc au rang des 15 premières destinations dans le monde.