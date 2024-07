Seychelles: La Seychelles Investment Board relance les appels d'offres du Victoria Waterfront pour les zones B et D

Le Seychelles Investment Board (SIB) a annoncé la relance des soumissions pour le projet Victoria Waterfront pour la zone B et la zone D uniquement pour les candidats qui avaient déjà postulé et les documents doivent être soumis avant 10 heures le 26 août.

La directrice générale du SIB, Anne Rosette, a fait cette annonce mardi lors d'une conférence de presse et a confirmé que les soumissions aux appels d'offres devront désormais être déposées par le candidat ou par procuration en personne auprès du National Tender Board.

"Maintenant, nous n'avons qu'un seul moyen de présenter une demande. Le demandeur doit se présenter en personne et s'il ne peut pas le faire, il peut désigner un mandataire ou un représentant. Cependant, il doit fournir à l'avance une lettre confirmant que cette personne les représente. C'est pour qu'il n'y ait pas de confusion à l'avenir", a-t-elle expliqué.

La relance de la zone B est due aux objections formulées lors de la procédure d'appel lors du processus d'appel d'offres initial. Sur les quatre appels, deux d'entre eux indiquaient qu'il y avait des problèmes dans la manière dont les soumissions aux appels d'offres étaient faites. À l'époque, les soumissions pouvaient se faire de deux manières ; par e-mail ou physiquement via le National Tender Board (NTB). Cependant, le Comité d'appel en matière d'investissement a conclu que ce processus avait été mené d'une manière qui n'était pas dans l'intérêt des soumissionnaires et qu'il pouvait prêter à confusion.

Destiné à rendre Victoria, la capitale, plus vivante, le projet de développement du secteur riverain fait partie du plan directeur Victoria 2040 approuvé et sera réalisé dans la zone que la plupart des gens connaissent sous le nom d'ancienne aire de jeux pour enfants. La zone B comprend trois terrains à développer pour des activités et des divertissements et quatre candidats ont fait appel de cette sélection.

Concernant la Zone D, Mme. Rosette a confirmé qu'en raison des retards, trop de temps s'était écoulé pour le processus d'appel d'offres pour cette zone et que SIB a donc dû le relancer également. La zone D est un terrain d'environ 17 000 mètres carrés dédié à la partie riveraine du projet et comprend une remise en état majeure.

"Selon la procédure, une offre ne peut rester ouverte que pendant un certain temps. Et en raison des retards liés au traitement des appels et à la relance du processus d'appel d'offres pour la zone B, trop de temps s'est écoulé pour la zone D. Par conséquent, nous avons dû le fermer et le relancer également", a-t-elle expliqué.

Mme. Rosette a confirmé qu'il y aura un examen pour la zone A et la zone E, pour voir si elles feront l'objet d'un nouvel appel d'offres. Il s'agit de deux autres zones du projet riverain qui n'avaient reçu aucune offre admissible lors du premier processus d'appel d'offres.

"Nous souhaitons terminer le processus d'appel d'offres pour l'ensemble du projet d'ici la fin de l'année. Nous tenons cependant à préciser qu'après toutes ces procédures, les candidats qui seront choisis pour les projets seront également conseillés par un comité technique qui travaillera avec eux afin de garantir le bon déroulement de ce projet", a-t-elle déclaré.