Algérie: Ouverture à Pékin des travaux du Forum parlementaire des membres et fonctionnaires du Conseil de la nation et des cadres du MAE

ALGER — Les travaux du Forum parlementaire dédié aux membres et fonctionnaires du Conseil de la nation et aux cadres du ministère des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger (MAE) ont débuté mardi à Pékin (Chine), a indiqué un communiqué de la Chambre haute du Parlement.

Ce forum prévu jusqu'au 5 août prochain est organisé par l'Institut international chinois (BICC), en collaboration avec le ministère chinois du Commerce.

Lors de la séance d'ouverture, à laquelle a pris part le ministre-conseiller à l'ambassade d'Algérie en Chine, Ahmed Nekrouf, le vice-président du Conseil de la nation, Mohamed Reda Ousahla, a prononcé une allocution dans laquelle il a mis en avant l'importance de ce forum, qui s'inscrit dans le cadre de la coopération parlementaire entre les deux pays, et exprimé la gratitude de la délégation participante aux organisateurs.

M. Ousahla a en outre évoqué "les relations historiques fortes unissant l'Algérie et la Chine depuis la tenue de la Conférence de Bandung en 1955, en passant par la création du Gouvernement provisoire de la République algérienne (GPRA) que la Chine a été la première à reconnaître, jusqu'à l'indépendance et l'établissement des relations officielles entre l'Algérie et la Chine qui ont continué de se développer dans le cadre de la coopération, de la solidarité et de la convergence de vues".

Il a également rappelé "les efforts consentis par l'Algérie, partant de son soutien constant aux causes justes dans le monde, en faveur de la réintégration de la République populaire de Chine au sein de l'Organisation des Nations Unies en 1971".

Le programme du forum prévoit des conférences sur des sujets d'ordre parlementaire, diplomatique et économique, la visite des principaux sites de la civilisation chinoise et des débats autour des objectifs et perspectives de l'initiative "la Ceinture et la Route" à laquelle l'Algérie a adhéré en 2018.