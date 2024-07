Afrique: Attaf - L'Algerie engagée dans l'action collective pour un développement économique basé sur des solutions africaines

ALGER — Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, M. Ahmed Attaf, a réaffirmé, mardi, que l'Algérie, sous la conduite du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, était engagée dans l'action collective africaine de prévention et de règlement des conflits sur le continent pour atteindre le développement économique suivant le principe des solutions africaines aux problèmes africains.

Dans une allocution lue en son nom par l'Inspecteur général au ministère, M. Abdelhamid Ahmed Khodja, à l'ouverture des travaux du Séminaire international sur la Révolution algérienne dans sa dimension africaine, M. Attaf a mis en avant la fidélité de l'Algérie à sa profondeur africaine, notamment à travers son soutien indéfectible aux causes justes sur le continent pour la réalisation d'une renaissance globale et intégrée associant l'ensemble des enfants de l'Afrique qui permette de hisser le continent aux plus hauts rangs et de l'ériger en acteur clé à l'échelle mondiale.

"La fidélité est une vertu des dirigeants et du peuple algériens, notamment envers ceux qui ont soutenu sa glorieuse Révolution", a soutenu le ministre, soulignant que l'intérêt majeur porté par le président de la République à tout ce qui a trait à la Mémoire de la lutte du peuple algérien témoignait de sa profonde reconnaissance envers les amis de la Révolution algérienne, en Afrique et partout dans le monde, qui ont cru en la justesse de la cause algérienne et en son triomphe.

%

Pour le ministre des Affaires étrangères, la glorieuse Révolution algérienne n'aurait pas eu un tel retentissement dans le monde si elle n'avait pas été une révolution humanitaire, prônant des valeurs nobles et défendant des idéaux partagés par toutes les nations : le droit à la vie, le rejet du racisme et le droit des peuples à l'autodétermination.

"Nous devons parler ici de la lutte du peuple sahraoui frère dans la dernière colonie en Afrique qui attend notre soutien et celui de tous les peuples épris de liberté, pour qu'il puisse exercer son droit inaliénable et imprescriptible à l'autodétermination (...) et ce n'est qu'à ce moment-là que l'Afrique pourra tourner définitivement la page d'une longue histoire de colonialisme abject, d'occupation brutale et de pillage illicite de ses richesses", a fait valoir M. Attaf.

"Evoquer la dimension africaine de la Révolution algérienne, qui représente une épopée dans la lutte contre le colonialisme et la défense de la dignité humaine et des valeurs de liberté, nous enjoint d'être solidaires avec le peuple palestinien vaillant dans sa résistance face au génocide barbare commis par l'occupation de peuplement sioniste", a affirmé le ministre.

Et d'ajouter que "le peuple palestinien a, plus que jamais, besoin du soutien de notre continent africain et de celui de tous les peuples qui croient en les valeurs de liberté, de dignité et de justice, afin qu'il puisse recouvrer tous ses droits légitimes et établir son Etat indépendant et souverain avec El Qods pour capitale".

"L'Algérie, fière de son appartenance africaine, demeurera attachée à l'approche continentale unitaire pour relever les défis multidimensionnels et multiformes qui menacent encore la sécurité et la stabilité de nos pays et de nos peuples et entravent nos efforts visant à réaliser le développement escompté", a assuré M. Attaf.