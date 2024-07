Angola: Le leader de la CCIPA salue l'investissement de l'Exécutif dans le Tourisme et l'Agriculture

Luanda — Le président de la Chambre de Commerce et d'Industrie Portugal-Angola (CCIPA), João Traça, a souligné l'investissement de l'Exécutif angolais dans les secteurs du Tourisme, de l'Agriculture, de l'Éducation et des Infrastructures, qui représentent des piliers fondamentaux pour la croissance soutenue du pays.

"En investissant dans ces piliers stratégiques, le pays crée les conditions nécessaires à une croissance économique soutenue, à la création d'emplois, à la diversification de l'économie et à l'amélioration de la qualité de vie de la population", a déclaré le responsable, cité dans un communiqué de la chambre à laquelle l'ANGOP a eu accès ce mardi.

Il a souligné que la mission de la CCIPA a été de stimuler les relations commerciales entre les entreprises portugaises et angolaises et a réaffirmé la volonté et l'engagement de "construire ensemble un avenir encore plus prospère pour l'Angola et le Portugal".

João Traça a présagé des améliorations dans la collaboration entre entreprises, malgré les défis économiques de ces dernières années. « Nous pensons que de bonnes affaires et des relations solides naissent de la confiance. C'est pourquoi, lors de cette réunion, nous avons cherché à créer un environnement propice à une plus grande connaissance et interaction entre les professionnels de différents domaines, en construisant encore plus de ponts entre l'Angola et le Portugal», a-t-il souligné.

Le document publié à l'issue de la septième réunion d'affaires Portugal-Angola, tenue mardi, souligne les objectifs qui ont guidé la rencontre entre hommes d'affaires et responsables gouvernementaux pour débattre de l'avenir commercial des deux pays.

Selon João Traça, la CCIPA, en tant que catalyseur d'opportunités, agit sur plusieurs fronts pour renforcer les relations d'affaires et commerciales qui, selon lui, « ont toujours été solides et multiformes ». L'ambassadeur du Portugal en Angola, Francisco Duarte, a également souligné les relations commerciales et d'affaires qui existent entre eux. Il a indiqué qu'il y avait plus de 1.200 entreprises portugaises en Angola et que le commerce s'élevait à plus de deux milliards d'euros, le Portugal étant le deuxième fournisseur.

Le diplomate portugais a, d'autre part, reconnu les difficultés auxquelles sont confrontés les hommes d'affaires, car cette année a été difficile. À son tour, le directeur du Bureau juridique et d'échanges du ministère de l'Industrie et du Commerce d'Angola, Anatólio Domingos, a souligné l'importance de créer des opportunités de réseautage et d'échange entre les hommes d'affaires.

La septième réunion d'affaires visait à promouvoir le rapprochement, créer de nouveaux partenariats et "joint-ventures", explorer les opportunités d'investissement et d'affaires dans les deux pays et approfondir la connaissance du marché angolais et de son potentiel.