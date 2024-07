Afrique: Fête nationale de l'Egypte - Le Président angolais adresse un message de félicitations à son homologue égyptien

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a envoyé mardi un message à son homologue égyptien, Abdul Fatah Al-Sisi, félicitant le gouvernement et le peuple d'Egypte pour le 72e anniversaire de la Fête nationale égyptienne.

Dans son message, l'homme d'État angolais exprime sa satisfaction de voir, à cette date, des avancées notables enregistrées dans divers domaines de la vie en Egypte. João Lourenço souligne également l'impact positif que ces réalisations ont eu sur l'amélioration visible des conditions socio-économiques de la population égyptienne.

Coopération Angola-Égypte

L'Angola et l'Égypte ont officialisé le 26 mars 1987 la signature, à Luanda, de l'Accord général de coopération économique, scientifique et technique. Il existe un grand intérêt de la part des deux pays pour développer la coopération dans des domaines tels que l'économie, le commerce et l'industrie, l'éducation, l'enseignement supérieur et la formation technique et professionnelle, l'énergie et l'eau, la banque et la finance, l'agriculture et la pêche.

L'Angola et l'Egypte sont également engagés dans la préparation de la première session de la Commission bilatérale, qui devrait évaluer la coopération et établir le processus de mise en oeuvre des instruments juridiques en vigueur.

Les entreprises égyptiennes ont été les premières à apporter un « soutien important » au Programme exécutif angolais de lutte contre le Covid-19, en fournissant divers équipements de biosécurité, des fournitures médicales consommables et une valeur de deux cent (200) millions de kwanzas.

L'Égypte est située dans la région nord du continent africain, bordée par le Soudan au sud, la Libye à l'ouest, la mer Méditerranée au nord et la mer Rouge à l'est. Ce pays compte une population de 100,9 millions d'habitants et une extension territoriale de 1 001 450 kilomètres carrés.