Angola: Les travaux du pont sur la rivière Mpozo seront achevés en avril 2025

Mbanza Kongo — Les travaux du pont sur la rivière Mpozo, le plus important en construction sur la nationale 120, qui relie les communes de Mbanza Kongo et Nóqui, dans la province du Zaire, s'achèveront en avril 2025

Les travaux de cette route de 232 mètres de long et 12 mètres de large ont débuté en décembre 2020 et s'inscrivent dans le cadre des travaux de réhabilitation et de bitumage du tronçon de 104 km de la route qui mène à la commune frontalière de Nóqui.

Avec une structure architecturale moderne, le projet aura deux chaussées de trois mètres et demi, deux accotements de 1,5 mètre dans chaque direction et devra supporter un poids allant jusqu'à 50 tonnes. L'information a été rendue publique mercredi à l'ANGOP par le directeur technique du projet, Manuel Borges, qui a indiqué qu'il s'agit de la plus grande infrastructure routière en construction sur la route, avec les ponts sur les fleuves Luvo et Lué.

Réalisés par l'entreprise Tecnovia-Angola, les travaux font partie du premier lot de 51,4 kilomètres de route en cours de réhabilitation depuis le village de Nkoko (Mbanza Kongo) jusqu'au siège communal de Mpala, dans la commune de Nóqui.